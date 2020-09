Hurona Rolera en TikTok Monsters: "Me quedaba dormida de pie en las discotecas"

¡Recibimos a Hurona Rolera en nuestra sección TikTok Monsters! "Ayer me puse un documental sobre la Isla de Pascua para dormir por que si me pongo con el ordenador no vengo", reconoce. ¡Si es que vive más de noche que de día!

La gamer y tiktoker Hurona Rolera vive tanto de noche que ha llegado a quedarse frita en directo en Twich. "Además me pusieron en pantalla completa para que me vieran todos. Soy de dormir fácil, me quedaba dormida hasta de pie en las discotecas", asegura. ¡Flipa! ¿Pero entre tanta cosa que hacer, de dónde saca el tiempo para descansar? "A ver, es que cada plataforma es distinta, cada una pide una cosa, así que poco a poco".

¿Y se ha encontrado algún impostor que se hiciese pasar por ella? "Sí, sí, hay gente que resube los vídeos.. Hubo uno que cogió un vídeo de mis hurones y les puso otros nombres". ¡Menudo caradura!

Hurona Rolera ha aprendido con el tiempo que no hay que meterse en todas las batallas, pero es cierto que es muy reivindicativa y muy feminista. "No permito comentarios machistas en mi canal, no se puede permitir porque muchos van a malas, aunque opinar sobre todo ya no lo hago", asegura.

