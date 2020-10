Ignatius Farray: "Un buen cómico debería morir apaleado a manos de la gente"

El humorista nos cuenta que se ha abierto un canal de Twitch para "enseñar a la gente a morir". Será de aburrimiento... De momento solo lo ha hecho una vez, y eran 13 minutos sin hablar y sin hacer nada. "Yo medito hasta que se me ocurre algo, igual tres cuartos de hora, hay que esperar". Empezó con Juan Ignacio youtuber, luego Tiktoker y ahora streamer de Twith.. ¡Muy loco!

Ahora ya en serio... ¿Cómo ha sido el proceso de crear este libro? "Hemos rebuscado entre las carpetas, y les he contado todo lo que recordaba de mis inicios, pero tenían que tirarme de la lengua. Incluso mi madre me mandó fotos, es un libro muy visual".

Y sobre el debate de los límites de humor... ¿Qué piensa Ignatius Farray? "Yo creo que son necesarios, no sabría hacer comedia sin límites. Si no sabes dónde está el límite no sabes dónde hay que empujar, yo me paso varios los pueblos pero lo intento". Subirse a un escenario a hacer chistes no es tan fácil como parece. "Cuando estas en un bar y la gente te arropa con su risa está muy bien, pero es un espejismo, solo es en ese contexto determinado".

¿Le afectan las críticas de los haters? "No las leo porque no me afectan. Más de lo que yo me atormento o me arrepiento no va a ser", cuenta. En realidad, es el propio Ignatius el que critica lo que se le ponga por delante durante una actuación. "El sentimiento que más tengo al bajar del escenario es el remordimiento. Anes de acabar la actuación ya estoy pidiendo perdón, eso es un fracaso mío", reconoce. Y es que Ignatius lo tiene muy claro... "Un buen cómico debería morir apaleado a manos de la gente".

El prologo del libro lo ha escrito Broncano y el epílogo su hijo, que lo trocea mucho. "Me dice que soy un irresponsable, y se le ocurren destellos buenísimos, el otro día dijo que era como la democracia".

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.