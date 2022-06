Inés Bárcenas: qué es el TOC, sus signos y cómo ayudar a una persona que lo padece // yu, No te pierdas nada

Inés Barcenas ha abierto su sección del día con el TOC y ha lanzado una pregunta al aire: ¿Quién no se ha referido a sí mismo como “es que tengo TOC”? Según la profesional, los problemas de salud mental han pasado a ser parte del imaginario colectivo, que está muy bien, pero ¿sabemos realmente qué significa el problema que nos estamos adjudicando?

Inés nos cuenta de manera sencilla qué es el TOC, o trastorno obsesivo compulsivo: pertenece a los trastornos de ansiedad y es uno de los trastornos mentales más incapacitares según la OMS, porque afecta a nuestro día a día.

Se compone de pensamientos obsesivos e intrusivos. “Son involuntarios y aparecen en la cabeza de pronto”, señala Inés. "¿Cuándo no te dejas en paz, no?", pregunta Ana. En definitiva, son pensamientos rumiativos que nos generan ansiedad.

¿Cuándo aparecen las convulsiones durante el trastorno? Cuando ejercemos determinadas conductas para mitigar la ansiedad y el malestar. “Es como la pescadilla que se muerde la cola”, explica la psicóloga, “y a través de la repetición la persona acaba desarrollando lo que conocemos como un trastorno obsesivo compulsivo”.

La raíz del TOC

Nuestras presentadoras han preguntado a la colaboradora cuál es la raíz de este trastorno, a lo que ella ha contado que no se ha identificado aún, tiene posibles causas genéticas pero que se desarrolla debido a factores de estrés y eventos traumáticos y de personalidad. Pero esta no solo ocurre en personas, también se ve en animales de circo o que están encerrados “se arrancan el pelo”, espeta.

Ana y Valeria también ha querido conocer la diferencia entre TOC y manía o superstición. La principal muestra de diferencia es que el TOC es incapacitante, como hemos dicho anteriormente, “cuando no puedes vivir sin evitar la compulsión”, recalca la colaboradora. “Puedes tener una cierta manía pero si no te puedes ir a dormir su tu armario no está ordenado es TOC”.

Inés ha traído un test de personalidad para que nuestras presentadoras y los oyentes puedan distinguir algunos de los factores que implican este trastorno:

Puedo utilizar lavabos públicos sin dudar ni un momento.

Presto atención excesiva a los detalles.

Invierto mucho tiempo todos los días en comprobar las cosas una y otra vez.

Casi todos los días me molestan ideas desagradables que no me puedo quitar de la cabeza.

Las cosas sencillas que tengo que hacer todos los días me plantean serias dudas.

Alguno números traen mala suerte.

Noto sucias mis manos después de usar dinero.

Tipos de TOC

De contaminación : necesitas estar todo el rato limpiando, como Sheldon Cooper.

: necesitas estar todo el rato limpiando, como Sheldon Cooper. De orden : tiene que estar todo perfectamente ordenado, como Monica Geller o David Beckham.

: tiene que estar todo perfectamente ordenado, como Monica Geller o David Beckham. Obsesiones de pensamiento mágico : uno se plantea que si no hace algo, algo malo puede pasar; por ejemplo: Bruno de la película Encanto que “toca madera para evitar que sus obsesiones sucedan”.

: uno se plantea que si no hace algo, algo malo puede pasar; por ejemplo: Bruno de la película que “toca madera para evitar que sus obsesiones sucedan”. Dudas de responsabilidad patológica : me he dejado la puerta abierta, no he apagado el horno…

: me he dejado la puerta abierta, no he apagado el horno… Somático : persona hipocondriaca que se obsesiona con tener enfermedades como cáncer, sida, que se va a morir...

: persona hipocondriaca que se obsesiona con tener enfermedades como cáncer, sida, que se va a morir... De daño : personas obsesionadas con que pueden hacer daño a alguien o a sí mismos: “No pueden estar cerca de cuchillos”.

: personas obsesionadas con que pueden hacer daño a alguien o a sí mismos: “No pueden estar cerca de cuchillos”. Sexual : personas que les viene pensamientos inapropiados a cerca de acostarse con algún familiar, por ejemplo, o que dudan de su orientación sexual.

: personas que les viene pensamientos inapropiados a cerca de acostarse con algún familiar, por ejemplo, o que dudan de su orientación sexual. Religioso: personas que no paran de blasfemar continuamente, pensar en el demonio, no paran de santiguarse…

Cómo podemos ayudar a las personas con TOC

A través de Estocma , una app desarrollada por investigadores españoles que nos ayuda a informarnos y entender cómo ayudar a personas que padecen trastorno obsesivo compulsivo.

, una app desarrollada por investigadores españoles que nos ayuda a informarnos y entender cómo ayudar a personas que padecen trastorno obsesivo compulsivo. Dejar que la persona se exprese , que nos ayude a entender qué le pasa realmente y cómo es ese circulo vicioso.

, que nos ayude a entender qué le pasa realmente y cómo es ese circulo vicioso. No ridiculizar la compulsiones y no evitar que las realice: la misma persona tiene darse cuenta y parar por sí misma.

la compulsiones y que las realice: la misma persona tiene darse cuenta y parar por sí misma. Animarles a ir a terapia.

Ayudarles a encontrar otras maneras de gestionar la ansiedad: deporte, salidas al aire libre, prácticas creativas…

