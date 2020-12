Ingrid García Jonsson: "Recomiendo a la gente que meta la cara en comida, es una sensación muy fuerte"

"No tenía nada que hacer esta mañana, así que estoy contenta de venir" . Así de contundente empieza la entrevista Ingrid García Jonsson , que curró mucho en 2019 y en 2020 ha estrenado todas esas pelis que tenía pendientes.

Ingrid García Jonsson

De momento podemos hablar de 'El arte de Volver', un film protagonizado por Macarena García y escrito y dirigido por Pedro Collantes. "Parece profunda e independiente pero en realidad es muy ligerita", nos cuenta la joven, que interpreta a una amiga artista de Macarena.

"Yo me dedico a intentar hacer arte, principalmente mi obra consta en meter la cara en comida y fotografiarme haciendo eso. Recomiendo mucho a la gente que lo haga, meter la cara en comida, es una sensación muy fuerte", reconoce la actriz, que ha tenido que vérselas de esta guisa para interpretar su papel en 'El Arte de Volver'.

Uno de sus otros estreno de este año es 'Explota, Explota', un musical en el que se lo pasó muy bien. "Bailar y cantar en publico me da vergüenza, me dijeron que lo hacía mal y me destruyeron para siempre", cuenta. "Aprendí un montón", reconoce. ¿Era ella muy de Raffaella Carrá? "Conocerla ha sido increíble, es muy bajita".

"Me encantaría hacer ciencia ficción, y una peli tranquilita también", explica la actriz, que para terminar se somete a la entrevista en profundidad de Sergio Bezos.

¿Cuál es su fruta favorita? "El plátano", ¿Cómo le gustaría que se acabase el mundo? "Rápido, fulminante". ¿Qué es lo que más asco le da de la gente?, ¿qué opina del gotelé?

