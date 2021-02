Inma Cuevas cuenta cómo le pararon por la calle cuando hacía 'Vis a Vis', ¡pensando que estaba presa!

Lleva tantos años en la interpretación... ¡Que no sabemos si de verdad ha querido venir o está actuando! ¡Recibimos a la actriz Inma Cuevas!

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Inma Cuevas en yu / yu, No te pierdas nada

Inma Cuevas ha empezado la entrevista contándonos que se ha dado cuenta de que el talento se hereda, y en el mundo de las artes todavía más. "Ahora con 43 años me he dado cuenta de que hay algo genético. Decían que mi abuelo tenía oído absoluto y yo canto. Decían que escuchaba una canción una vez y ya la sabía tocar en el piano", desvela.

La actriz estrena el próximo jueves la obra de teatro 'Lo que tú nos dejas'. "Es la historia de una madre que siente un vacío por su hijo y lo que hace es escribirle cartas, y en esas cartas repasa su vida. Habla de las segundas oportunidades de la vida", asegura. "Es una madre muy esperanzadora y muy vital".

"Siempre he creado los personajes sola en casa", dice la actriz, que ahora que está trabajando en este monólogo no le ha costado desarrollarlo. "Observarse a una misma desde fuera da bastante respeto". ¿Cómo lleva estar sola en el escenario? Además con un drama... "El termómetro ideal de los que han venido esta semana es que después les ha costado hablar".

"Hacer de mala es muy divertido, no era consciente hasta que hice este personaje", cuenta la actriz sobre su papel en Vis a Vis, una serie que le ha dado una de las anécdotas más locas que le han pasado en la vida. "Me llegó a pasar que una persona se me acercó en la calle a preguntarme cómo lo llevaba, lo de estar en la cárcel, y que ella estaba pasando por lo mismo y le quedaba poco para salir". ¡Alucina!

👉 Puedes ver a Inma Cuevas en el minuto 38:

Recuerdas, yu, No te pierdas nada de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.