Jaime Lorente se confiesa como un "liante" nocturno y desvela su pueril mote del colegio

Jaime Lorente ha pasado de atracar un banco en La Casa de Papel a sumergirse en las listas de éxitos con su primer tema musical, Saturday. "Es el single del EP que vamos a sacar, que se llama La Noche", desvela el actor, que asegura que es mucho más nocturno que diurno. "Me gusta más la noche, soy de liarme y además el liante. Me gusta conseguir retos", bromea.

El artista se ha juntado con el productor Pablo Gareta para este proyecto. "Le di el follón hasta que le convencí y aquí estamos", cuenta Lorente, que contactó con él durante el confinamiento.

La música, sinónimo de libertad

"Venía saturado de la tele y la música me dio la oportunidad de crear algo desde cero. Yo me junto con Pablo en el estudio y no tenemos a nadie encima de nosotros, soy partícipe desde la primera piedra y eso me hace sentirme libre", asegura el actor, que ante la cámara interpreta un papel creado con un propósito y la música es muy diferente.

Morgade ha querido preguntarle a Jaime si se apuntaría a crear una banda sonora para La Casa de Papel. "Si pagan bien hago lo que sea", sentencia. ¿Y sobre el rodaje de esta nueva temporada, qué nos puede contar? "Ha sido un guantazo enorme sin esperártelo, ha sido como el día de la marmota", desvela el actor, que ha pensado más de una vez en buscar un doble para las escenas con máscara y así librarse de estar tantas horas de rodaje.

¿Con qué se quedaría de su personaje aunque no se parezcan nada personalmente? "El conflicto de Denver es volver a replantearse si todo lo que ha dejado de ser, lo ha decidido él o ha sido por que el resto pensaban que no estaba bien", reflexiona el intérprete, que lleva bien la presión y las expectativas porque no busca la fama.

"Nunca decidí ser actor para triunfar, ni hacer música para triunfar, lo hago por que lo necesito y me parece buena idea", cuenta.

Su faceta como escritor y su mote en el colegio

Hace poco que el intérprete publicó su primer libro, A propósito de tu boca, en el que recopila anotaciones y poemas que escribió cuando era pequeño. "Hay cosas que digo, 'virgencita'. Me llamaban el 'amores', con eso te lo digo todo", explica.

Jaime Lorente no ha hecho ningún directo musical pero su plan es hacer conciertos así que tendrá mucho que ensayar. "Lo voy a machacar mucho", promete.

Terminamos con Victoria Martín leyéndole a Jaime Lorente los comentarios que le ponen sus seguidores en su foto de Instagram. Atención porque los piropos son de lo más originales.

Puedes ver a Jaime Lorente en el minuto 25:

Recuerda, yu, No te pierdas nada de lunes a viernes e 17 a 19h en Europa FM.