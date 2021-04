Javiera Mena presenta la balada 'Dos', habla de su lado gamer y del día que conoció a Nacho Cano

Javiera Mena en yu // yu No te pierdas nada

Javiera Mena se sienta en el parquecito de yu para hablarnos de Dos, la emotiva balada que acaba de estrenar y que habla de un amor a tres bandas. "La compusimos con mi amiga Marian Rusi y yo en el DF, pensamos en cómo afrontar una canción de triángulo amoroso sin el lado culposo", cuenta. "Este el lado de la amante", añade.

Una de las curiosidades de la relación de Javiera Mena con sus fans es que la cantante les facilita los acordes de sus temas para que puedan hacer covers y versiones. "Me equivoqué en un acorde", reconoce antes de recordar que "empecé con el bajo con una canción de The Smiths".

La cantante estrenó dos temas en primicia en el videojuego Avakin Life, convirtiéndose la primera artista que canta en español en ese mundo. "Mi avatar hizo un concierto y los fans me decían que lo habían visto, que estuvieron bailando", cuenta sobre esta experiencia virtual. ¿Es ella muy gamer, juega a algo? "Solamente a uno, al Zelda, y a la Nintendo switch, ahora estoy con el Avaking, que es tipo Sims, hacen fiestas, bailan...", cuenta.

Javiera Mena lleva desde el 2016 sin sacar disco, ¿por algún motivo en especial? "En mayo vamos a juntarlo todo en un disco, pero ahora solo se sacan temas", explica la joven, que está muy satisfecha con que "cada universo sea una canción".

Corazón astral se ha convertido en casi un himno lésbico, pero no es la primera vez que toca este tema. Hace años versionó Mujer contra Mujer, de Mecano. "Conocí a Nacho Cano por eso y la toqué en el Sonorama", explica.

¿Se ha subido ya a algún escenario con esta nueva realidad de pandemia? "Tuve un par de conciertos y me di cuenta de que el show no funcionaba con la gente sentada, es un musicón y están ahí, con la mascarilla... Puede ser incómodo para el espectador", cuenta la cantante, que nos desvela que le gusta "Zahara, Cupido, C. Tangana, Cariño... Hay muchos temazos aquí, un montón de españoles".

Puedes ver a Javiera Mena en el minuto 36:

