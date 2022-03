Joaquín Reyes es Madonna: "La gente me echa 12 años, se creen que estoy en 1º de la ESO"

Joaquín Reyes es Madonna: "Soy la reina del pop, no la notaria, no la perito..." // Europa FM

Si sigues a Madonna en redes sociales, te habrás dado cuenta de que la reina del pop está cada vez más joven.

"La gente me echa 12 años, se creen que estoy en 1º de la ESO. A lo mejor repetidora, no te digo que no, pero me echan menos que a las últimas chiquillas que tengo, mis mellizas Stella y Esther", ha dicho este lunes en la sección de Joaquín Reyes en yu, No te pierdas nada.

El cómico se ha metido en la estirada piel de la reina del pop, que este 2022 cumple 64 años. "Tengo una tersura... puedes tamborilear en mi cara", ha dicho antes de hacer una confesión: se ha estirado por dentro y fuera. "El páncreas me lo he estirado. He dicho, déjamelo lisito", ha asegurado.

Madonna lleva filtro Benidorm

En la piel de la cara tiene un truco, no apto para la clase media.

"Me puse un filtro en la cara. Lo llevo siempre puesto. El filtro Benidorm", ha revelado la artista al hablar de por qué luce siempre tan juvenil.

"Es con láser, son varias sesiones. Igual que te haces la ingle brasileña. Tú vas ahí y te ponen el filtro y te vuelven a esculpir... pero prepara perras". Lo dicho, no apto para clase media.

El tratamiento consiste en subir contraste y brillos, hacer balance de blancos...

También es cierto que, pasados los 80, Madonna no es muy de salir. "No soy muy de salir, por eso estoy tan bien. Hago mucho ejercicio y por eso estoy tan bien. Estoy tochísima", asegura.

El biopic de Madonna ya está en camino

En realidad, Madonna ha estado en yu, No te pierdas nada, para hablar de su biopic en el que trabaja sin descanso.

Y hablando de biopics, ¿qué opina del de Elton John?

"¡Qué va a ser fiel! Se han dejado muchas cosas por contar. Primero que era un rata, segundo que hay que ver cómo se pone en los días malos y tercero que en cada orificio nasal le cabe un puro Montecristo... holgado", ha dicho sobre el cantante con el que sigue enfadada por acusarla de hacer lip sync. Lo hace, sí, pero que lo diga él que tiene tanto que criticar...

La entrevista de Joaquín (Madonna) ha terminado con una reflexión sobre el público más joven de Madonna. ¿Qué piensa al ver a los fans millennial? "Yo les haría un lifting, si empiezan con 11 o 12 años. ¡Eso que llevan ganado! De hecho, les digo a los padres que operan a sus hijos, que les hagan operaciones estéticas".

Puedes ver la sección de Joaquín Reyes a partir del minuto 48