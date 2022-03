Eva Soriano lo ha dado todo este lunes en el parquecito de yu, No te pierdas nada. La presentadora de Cuerpos especiales vino a hablar de la final de Tu cara me suena y terminó enfrentándose a una prueba musical para demostrar que puede ir a Eurovisión . Ha tenido que cantar por Shakira, por Miguel Bosé y hacer una improvisación tipo Arkano para explicar por qué debe ser la próxima representante de España.

"Cómica, influencer y madrugadora". Con estas palabras Ana Morgade ha dado la bienvenida a Eva Soriano en el parquecito de yu, No te pierdas nada.

La presentadora de Cuerpos especiales, el morning de Europa FM, ha visitado el programa más gamberro de las tarde para hablar de su cuarto puesto en la final del viernes de Tu cara me suena. Es el mismo lugar en que quedó Ana Morgade en la cuarta edición del concurso de Antena 3. La diferencia es que Ana se llevó el cartoncito que acredita su posición y Eva pensó que se reciclaba de un año para otro y lo dejó en plató.

"No tengo forma de acreditar que fui cuarta, es tristísimo", ha dicho nada más empezar la entrevista.

El miedo de Eva Soriano en la final de TCMS

Eva Soriano hubo un momento en que pensó que podía ganar Tu cara me suena. "Yo tenía muchas esperanzas en mí pero no estaban fundamentadas en nada", ha confesado en su entrevista con Ana Morgade y Maya Pixelskaya. "Yo pensaba que me los iba a bajar [a los otros cuatro finalistas]. Eso fue lo más cómico que hice en el programa, pensar que iba a ganar. Me pasé toda la semana en Cuerpos especiales diciendo 'vótame".

"Lo más cómico que hice durante el programa fue pensar que iba a ganar"

Al final ganó Agoney porque "lo hizo increíble, no se puede negar la evidencia". Pero lo peor no es su victoria, lo peor es que es buena gente: "Me da asco que gane la buena gente, no se puede criticar bien".

Pese a toda la insistencia Eva no quería ganar, se pasó toda la gala pidiendo no ser quinta. "En el momento en que dijeron 3% para Rasel yo me morí de la vergüenza. No le puedes decir 'Tío, lo siento mucho' porque no lo sientes. Llevas todo el rato diciendo que no quieres ser tú y yo pensando 'no puedes ser tan falsa' así que le dije, 'bueno, hemos ganado todos".

En realidad, no. "No hemos ganado. Ha perdido Rasel, he perdido yo... No ha ganado nadie salvo Agoney".

Eva Soriano, decapitada por una tarta

A Rasel tuvo que pedirle disculpas Eva Soriano el día después de la final de Tu cara me suena. Fue por lo que ocurrió con su tarta de cumpleaños de la que tuvo que salir en plan estrella.

"Hice tres ensayos, cómo me puede ver el equipo para ensayar tres veces eso", pero al final salió mal. "Se me clavó una reina, que es una horquilla con punta, y ya dije: 'Ya está", ha contado sobre el resultado de después.

El problema es que a Los Morancos les dio la risa y la intervención de Rasel quedó deslucida. "El gag de la tarta duraba tres segundos pero no esperaba que me desnucara", ha contado Eva Soriano, que insiste: "Fue el peor cumpleaños de mi vida".

Cobra y culo falso

Lo mejor, también hay que decirlo, es que se fue de la gala con doble beso, de Agoney y de Chenoa. "Yo no voy a dejar nunca que una mujer se quede con una cobra. Si una mujer tiene una cobra en un plató de televisión, yo le voy a comer la boca", contó sobre el beso que le dio a la cantante, miembro del jurado, que bromeó con la cobra que había llevado su Shakira al escenario. "Sus labios tenían un sabor a jugo de mango, como dice la canción de Chanel".

No fue la cobra lo único destacable de su actuación. Eva Soriano, que eligió Ojos negros de Shakira porque le gustaba mucho y luego se dio cuenta de que es una tubería y no tiene tanta movilidad, tuvo que aliarse con caracterización y lucir culo falso. Si no hubiese sido así, ¿cómo iba ella a mover así las caderas? "Si te fijas, cuando muevo el culete... Todo eso que se mueve, es una prótesis".

Eva Soriano quiere ir a Eurovisión

Después de estos seis meses, Eva Soriano tiene cada vez más claro que quiere ir a Eurovisión, aunque ahora ya en serio. No como comedia.

Para demostrar sus habilidades musicales, Ana y Maya le han propuesto una prueba musical.

Improvisar por qué debe ir a Eurovisión

Cantar A quién le importa de Alaska como Miguel Bosé

de Alaska como Miguel Bosé Cantar Amante Bandido de Miguel Bosé como Shakira

de Miguel Bosé como Shakira Cantar La fama de Rosalía como si tuviese Pollo teriyaki en la boca

de Rosalía como si tuviese Pollo teriyaki en la boca Cantar Como una ola de Rocío Jurado como si le estuvieran haciendo una PCR

de Rocío Jurado como si le estuvieran haciendo una PCR Cantar una canción traducida por Google Translate

"El humor no tiene que ver con hombres y mujeres"

Ana Morgade, cómica también de profesión, ha aprovechado la visita de Eva Soriano para hablar de la situación actual de las cómicas. Aquí Eva se pone seria.

"No necesito hacer ningún speech de somos buenas, valemos... Los datos están ahí. No necesito que nadie diga que nosotras somos graciosas. Estamos haciendo valer nuestro trabajo y levantamos las cosas", ha dicho Eva Soriano, para que las mujeres están delante de la cámara porque son resolutivas, graciosas...".

"El humor no tiene que ver con hombres y mujeres, es un talento que tiene que tener ese individuo o esa individua. Ya está bien de ponernos a nosotras de segunda clase como que las tías sólo hacemos humor de tías. Eso es una cosa que me pone de los nervios. ¿Y por qué los tíos hacen humor para todos?".

