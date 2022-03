Joaquín Reyes es Ed Sheeran: "Lo de 'blanquito pelirrojo' viene de la rima de 'el de rojo, que te cojo"

Cada vez que pide un cubata lo mezcla con poción multijugos, brebaje que le otorga el poder de transformarse en los personajes más peculiares. Joaquín Reyes se trae este lunes al yu a Ed Sheeran, el británico que acaba de colaborar con J Balvin.

Ed Sheeran ha dejado ver su vena latina en su colaboración con su amigo "José" más conocido internacionalmente como J Balvin. El artista británico canta en español en Sigue, "una canción en la que seducimos a las mujeres, son princesas", dice el pelirrojo.

El artista ha cambiado totalmente su personalidad desde que se une a artistas urbanos. Ha colgado su guitarra y su pie de micro y ahora no deja de perrear mientras piensa en mudarse a Miami. Hasta le da igual colarse en el supermercado, ahora vive al límite. "Lo más latino que he hecho es colarme en el supermercado", asegura. "Ahora mismo me pillas que acabo de hacer reformas en casa, le he quitado el escobero a la cocina y he ganado espacio", cuenta sobre esta posible mudanza.

Ed Sheeran se declara un "blanquito pelirrojo"

Muchos de sus seguidores no reconocen las nuevas letras de Sheeran, que ha pasado de declarar su amor a los cuatro vientos a decir frases como "soy tu blanquito pelirrojo" o "cuidado que te cojo". ¿Sabe realmente lo que significan? "Un poco, lo de blanquito pelirrojo viene de la rima de 'el de rojo que te cojo', 'el de amarillo que te pillo'. A J Balvin le gustan mucho las rimas con colores", asegura.

Este nuevo vocabulario lo ha aprendido gracias a J Balvin, pero cuidado porque Shape of You también era "picantona" y con "un poquito de acoso". Para esta nueva etapa viajó a Puerto Rico para inspirarse, pero siempre sin salir de casa. "Siempre con mi croma", reconoce. "Pero J Balvin me ayudó mucho, es un artista 360, con un talento increíble", dice. "Y un cachondo", asegura.

Además de Sigue, Balvin y Ed Sheeran grabaron la balada Forever My Love, en la que también canta en español. "En el vídeo parece que él toca la guitarra pero no, era yo moviendo las manos", explica.

