Juan Ibáñez y su videojuego 'para hacer deporte' favorito: "Soy yo en calzoncillos dando puñetazos al aire"

¿Qué no hace Ricky Merino? ¡Es un artista multifacético! Desde que salió de Operación Triunfo no ha parado, pero tiene una cosa pendiente... ¡Tocar la guitarra! "Me compré la guitarra, lo intenté en el confinamiento, pero siempre lo acabo dejando", cuenta el artista, que viene a hablarnos de su nuevo tema 'SmallTown Boy'.