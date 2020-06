Juanra Bonet: "Con mascarilla se miente muy bien"

¡La única persona que le podría dar miedo a Jordi Hurtado ! Conectamos con Juanra Bonet , que asegura que ha leído mucho durante esta cuarentena... ¡Pero también vuelve Boom! "No puedo decir nada de lo que ha pasado, pero han pasado muchas cosas".

El otro día Juanra Bonet tuiteó una frase que nos ha llamado mucho la atención... "¡Qué bien se miente con mascarilla!". ¿Lo ha hecho mucho o qué pasa? ¡Necesitamos saber!

¿Los siguen reconociendo por la calle? "Con la mascarilla soy solo una chica bajita y morena en España, o sea, cualquiera. No me ha vuelto a reconocer nadie", cuenta Morgade. "A mi sí, y eso que voy sin las gafas de lejos", explica el presentador.

¿Le sale a él el español que lleva dentro cuando tiene que entregar un bote y ve los billetitos cerca? ¡Tiene que ser tentador!

¿Y cómo lleva las medidas de protección en los rodajes de los nuevos programas de Boom? "Hubo que serrar los atriles, poner pantallas... Muchas movidas para poder hacer los especiales, pero bien, bien". "Me gustaba mucho pegar collejas a gente y ahora ya nada".

¿Antes de ser presentador, veía él los concursos de Antena 3? "Sí, antes veía los concursos como si fuese la radio, los tenía puestos, es un género muy bonito que hacer". ¿Y es de los que se enfada o contesta en voz alta? "No, no me caliento viendo la tele". "Arturo Valls se equivoca también, pero lo hace muy gracioso", explica.

Recordamos los inicios de Juanra Bonet en la tele. "En casa de mi madre hay VHS con varias intervenciones con Leticia Sabater en Mucha Marcha".

Para cerrar la entrevista por todo lo alto, Sergio Bezos somete a Juanra Bonet a la entrevista mal. ¿Cree que su programa es el favorito del Estado Islámico? Se llama Boom... ¿Qué haría si fuese millonario? "Con todo lo que ahorre voy a comprar el bote de Pasapalabra, porque en Antena 3 solo hay hueco para uno".

