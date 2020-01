El Kanka: "Hay que tener suerte y talento, pero lo que no falla para tener éxito es currar mucho y picar piedra"

Hemos visto su Instagram y... ¿Qué pasa con ese vídeo en el que se parece a Loulogio? "No sabía que Loulogio cantaba", le suelen comentar. El cantante nos habla de su tema 'Guapos y Guapas', de las versiones que Amaia hizo de sus temas en Operación Triunfo... "Si no las hubiera hecho no me habrían llamado a mi para ir a darles unos consejos, no doy el perfil", contaba.

"La marca OT tiene poco que ver conmigo y me acercó a un público que en la vida había oído hablar de mi", celebra. El Kanka se va pronto al carnaval de Barranquilla, y asegura que no dejan de proponerse cosas random que nunca se hubiera imaginado... ¿Sigue dando clases de guitarra?, ¿qué le diría a alguien que se quisiera dedicar a la música? "Hay que tener suerte, talento y cosas innatas, pero lo que no falla es currar mucho y picar piedra".

