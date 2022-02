Lorena Castell, ¿enganchada al móvil?: "Instagram 46 minutos de media. Solo entro a generar contenido, a mi lo que hagáis las demás me la suda"

Lorena Castell // yu, No te pierdas nada

¡La reina del mundo random! Lorena Castell dice que no está enganchada al teléfono, pero Morgade y Valeria Ros discrepan porque están hartas de ver a la colaboradora publicando stories nuevos cada cinco munidos. "Cuatro horas y 38 minutos de promedio diario, eso no es mucho", asegura Castell, que ha mirado el dato en el teléfono móvil. "Instagram 46 minutos de media. Solo entro a generar contenido, a mi lo que hagáis las demás me la suda", apunta entre risas.

"Yo si hago publicidad la hago como la haría yo, muy casual y muy casera, pero a veces veo las publis de otros y hay gente que solo se dedica a eso", cuenta, distinguiéndose con otras mujeres que solo dedican sus redes a la publicidad.

Este 2022 Lorena Castell ha estado en un mood muy fiestero pero desde que volvió de Tenerife está más tranquilita y reflexiva. Le ha dado por leer los trucos para ser feliz de un profesor de Harvard y ahora quiere ponerlos en práctica y compartirlos con el mundo. "Son seis y no todo va a ser fácil", apunta antes de enumerar las claves.

Claves para ser feliz según la Universidad de Harvard (y Lorena Castell)

Ser optimista. "A veces nos anticipamos y no se puede, hay que ser optimista. Yo siempre iba decidida a los exámenes aunque sacase un cero", dice.

Ser resiliente, es decir, saber superar las dificultades

No tener miedo a pedir ayuda

Cuidar la salud mental yendo a terapia. "Pero no mintáis a vuestro terapeuta", apunta Valeria Ros.

Hacer las relaciones profundas, sean románticas o familiares

No procrastinar

