Lorena Castell, peli romántica y día de lluvia: el combo bajonero por excelencia

La joven Castell nos habla de que cuanto se estrenó 'Shallow' hubo mucho hype con Gaga y Bradley Cooper, de los que se rumoreaba que se habían enamorado... ¡Y al final nada!

"La vi de aquellas pero bueno, ayer la volví a ver porque la han puesto en Netflix", nos adelanta antes de contar la aventura con la vomitona de su hijo pequeño. Sábanas manchadas, colchón, ducha para los dos... ¡Aquello era como una auténtica batalla campal!

"Entonces nada, me puse la película y empecé a sentir cosas, me puse tierna aunque la historia es un poco mierda", cuenta. ¡Casi nos revela la sinopsis entera, menos mal que la hemos frenado! "Y claro, qué pasó, me puse ñoña y mandé algún mensajito que no tocaba". Pero lo peor llegó cuando se levantó... ¡No había respuesta!

Lorena Castell ha querido encontrar una explicación a todo este fenómeno sentimentalista. Y es que parece que se juntaron varios elementos: día de lluvia, menstruación al acecho, peli romántica... ¡El combo mortal!

"Cuanto tu quieres no te quieren, pero cuando te quieren no te quieres", dice Lorena en su reflexión del día. La cosa ha terminado como el Rosario de la Aurora con Lorena Castell tirada por el suelo intentando bordar el karaoke de Shallow. ¡Se le va la cabeza!

👉 Puedes ver a Lorena Castell en el minuto 01:04

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.