Lady Gaga lanza un poderoso mensaje sobre la salud mental en ‘911’

'Chromatica', el último álbum de Lady Gaga, esconde muchos secretos, como la canción '911', una de las más importantes de la artista, ya que trata sobre la medicación que ha tenido que tomar durante una etapa de su vida. Las primeras frases del tema hablan sobre las voces internas con mensajes negativos que ha llegado a escuchar cuando ha sufrido problemas de salud mental.

Ahora llega el videoclip de este single y lo hace con un un mensaje sobre la libertad y la normalización de la salud mental.

En la primera escena del vídeo vemos a Lady Gaga despertando en medio de un desierto, caminando hacia un lugar en el que se encuentra con personajes que tienen un comportamiento extraños.

Tras entender por qué ha llegado allí, gracias a los personajes con una estética renacentista, la Germanotta descubre que realmente ha sufrido un accidente y ha perdido el conocimiento.

Con este vídeo, Lady Gaga grita contra los miedos, las inseguridades y las emociones que en muchas ocasiones son difíciles de expresar. Asimismo, transforma su dolor en arte, volviendo a sus inicios, con una estética extravagante.

El videoclip de '911' se grabó durante el mes de agosto, como la artista ha explicado. Y tiene todos los ingredientes para convertirse en un nuevo hit de Lady Gaga.

El tema llega después de 'Stupid Love' y de 'Rain On Me' junto con Ariana Grande. Las artistas arrasaron en los MTV VMA 2020, donde se llevaron tres premios por su proyecto conjunto: Mejor colaboración, Canción del año y Mejor fotografía. Además, Lady Gaga fue una de las protagonistas de la gala, marcada por la distancia social y las mascarillas, algo que la artista supo explotar dentro del look postapocalíptico de su álbum 'Chromatica'.

LETRA '911' DE LADY GAGA

Turning up emotional faders

Keep repeating self-hating phrases

I have heard enough of these voices

Almost like I have no choice

This is biological stasis

My mood's shifting to manic places

Wish I loved, and kept the good friendships

Watch life, here I go again

I can't see me cry

Can't see me cry, ever again (ooh)

I can't see me cry

Can't see me cry this is the end (ooh)

My biggest enemy is me

Pop a 911

My biggest enemy is me

Pop a 911

My biggest enemy is me

Ever since day one

Pop a 911

Then pop another one

Keep my dolls inside diamond boxes

Save them till I know I'm gon' drop this

Front I've built around me, oasis

Paradise is in my hand

Holding on so tight to this status

It's not real but I'll try to grab it

Keep myself in beautiful places

Paradise is in my hands

I can't see me cry

Can't see me cry ever again (ooh)

I can't see me cry

Can't see me cry this is the end (ooh)

My biggest enemy is me

Pop a 911

My biggest enemy is me

Pop a 911

My biggest enemy is me

Ever since day one

Pop a 911

Then pop another one

(Pop another one)

Pop a 911

Then pop another one

I can't see me cry

Can't see me cry ever again (ooh)

I can't see me cry

Can't see me cry this is the end (ooh)

My biggest enemy is me

Pop a 911

My biggest enemy is me

Pop a 911

My biggest enemy is me

Ever since day one

Pop a 911

Then pop another one

Please patch the line

Please patch the line

Need a 911, can you patch the line

Please patch the line

Please patch the line

Need a 911, can you patch the line