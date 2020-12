Lorena Castell revienta las frases motivacionales: "¡Tenemos que ser sinceros!"

Lorena Castell nos trae en sus 'Cosas Random', aquellas frases super motivacionales que la gente te dice para que te vaya mejor en la vida y que son tan recurrentes en Navidad. Eso sí, Lorena no ve muy claro que estas frases sean efectivas al 100% y por eso hace sus propios matices.

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Lorena Castell en 'yu, No te pierdas nada' / Vdoafone yu

Lorena Castell nos visita un poco de bajona porque ha estado con sus décimos de Lotería esta mañana pegada a la tele… Y no le ha tocado nada. Aunque confiesa que lo que a ella le gusta es seguir la Lotería “con un poquito de Twitter’ para averiguar las conspiraciones que se crean en la red.

Sus ‘Cosas Random’ de hoy van de aquellas frases que le dice la gente, muy recurrentes en esta época del año y como propósitos de año nuevo. Eso sí, Lorena tiene muy claro que no siempre vamos a hacer caso a los consejos que nos da la gente.

👉 Puedes ver a Lorena Castell a partir del minuto 1:18:30

“Si las palabras tienen poder, imagínate el poder que tiene esta acción”

Esta es la típica frase para el que dice mucho y hace poco. Lorena reconoce que ella hace muchos planes y quiere quedar con mucha gente y luego pues está muy ocupada o no le apetece quedar con esa persona. ¡Tenemos que ser sinceros!

“Esfuérzate por no necesitar la aprobación de nadie y sé realmente quien tu quieres”

Esto es un poco extrapolable a la típica frase de madre de “¿Si tus amigos se tiran por un puente tú también te tiras?”

Lorena encuentra un símil: “¿Si tus amigos se van de after, tú también vas? Pues mira, antes de volverte y pagar un Cabify tu sola, pues te vas al after y luego lo compartes”

“No eres lo que logras, eres lo que superas”

"¿Qué has conseguido en este 2020? Hay gente que ha descubierto que es buenísimo grabando vídeos de TikTok. ¿Sirve para algo? Pues no, pero eso que has descubierto", así interpreta Lorena esta frase.

Y para terminar, ¡más cosas random con el horóscopo de fin de año! ¿Quieres saber cómo entrar con buen pie en el 2021? ¡Lorena te lo dice!

Recuerda, 'yu, No te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.