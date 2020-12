"El culo tiene que estar suelto": batalla de twerking entre Edurne, Lorena Castell y Sandra Delaporte

¡Deja que nos metamos con él, por eso le queremos! Recibimos a Roi Méndez en el parquecito de yu para charlar un poquito de sus cosas. ¡El martes tenía que venir y se quedó dormido! "Fui demasiado responsable, me levanté dos horas antes de venir para ir con tiempo, y como iba con tiempo, me eché un ratito... y me quedé dormido", explica el cantante. ¡Nos tenía preocupados!