Lorenzo Caprile vive en un hotel: ¿Se hace la cama?, ¿le dan gel de ducha?, ¿escucha a sus vecinos?

¿Qué tal se está dando la tercera temporada del programa de costura?, ¿qué tal con los nuevos aspirantes? "Yo ya ni me acuerdo, salgo del plató y reseteo", confiesa. ¿Tendrá muchas broncas Caprile esta temporada? "Uy, no puedo decirte, eso es un spoiler". ¿Y qué pensó cuando vio aparecer a Palomo Spain en bata en el primer programa? "Si piensas que voy a hablar de mis compañeros, estás equivocada", dice Caprile. ¡Lo tiene claro!

"Esta noche salgo espectacularmente guapo en la primera prueba", dice. "Luego la chaqueta la mangué, le dije a Elena la de vestuario que me la llevaba y no le di tiempo a decir que no". ¡Buena estrategia!

Y bueno... Acaba de terminar la Fashion Week, ¿habrá avisado por ahí de que se va a llevar algo? "No, no participo". ¿Y qué es eso de que Lorenzo Caprile será el padrino de la Pasarela de la Verdura?, ¿hará un vestido con coles de Bruselas?

Lo cierto es que el diseñador ha vestido a grandes celebrities, actrices, cantantes... ¿Le parece bien que se hagan memes? "Sí, a mi no me importa", cuenta. "Si no te ríes de ti mismo, menuda vida", dice. ¿Y hay alguna novia que le haya montado un drama de los gordos con el vestido? "Sí, alguna ha habido", dice. "Hay algunas que se dejan aconsejar, otras que no...". "Me acuerdo solo de las cosas que se hacen mal, cuatro o cinco trajes que se atraviesan, y eso es con lo que aprendes", reconoce Caprile.

Hace años que vive en un hotel... ¡Es muy fuerte! ¿Le reponen el gel?, ¿escucha a sus vecinos?, ¿qué tal los buffets del desayuno? Caprile se somete a nuestro Hobby Yuser... ¡Y nos cuenta la aventura con los huéspedes más fogosos de su hotel! "Pago una mensualidad, y si he tenido algún extra, lo hablo con ellos y ya está", explica. ¿Y se hace él la cama? "Tengo mi cama, mis muebles, una colcha del Ikea...".

Sergio Bezos se tira al suelo para hacerle a Lorenzo Caprile la 'entrevista mal'. ¿Pillará el coronavirus? ¡Hay uñas en la moqueta! ¿Tiene un euro?, ¿cómo le va a afectar el Brexit?, ¿qué se pondría para el funeral de Bezos? "Ah, que eres como la huérfana", dice. ¿Cuál es su pecado favorito?, ¿va a sacar un videojuego? "Sí, y en vez de espada láser, aguja láser", cuenta. ¡¡Exclusiva, porque con la tontería lo ha dejado caer!! ¿Cuál fue su primer trabajo? "En el Lago de Commo, en un grupo textil muy importante, en el año 83". ¡Flipamos! ¿Se droga? "Fumo, y en el hotel me dejan fumar", cuenta.

