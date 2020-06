La La Love You: "Tenemos muchísimas ganas de tocar, las entradas están volando"

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

La La Love You / vodafone yu

¿Qué han hecho durante la cuarentena?, ¿han salido fat o fit del confinamiento?, ¿han hecho muchos bizcochos? "En la azotea he puesto un montón de plantas y no se han muerto, eso es una novedad", nos cuenta Celia. "Yo lo he llevado fatal, lo estar encerrado en casa mal", dice Rafa.

Lo cierto es que parece que el ingenio se ha agudizado estos días, y es que han hecho un vídeo del tema con sonidos caseros reales. Un cachetazo, el 'flus flus' de limpiar los cristales, el papel higiénico cortándose, una lata abriéndose... "Estaba el micrófono justo debajo del rollo".

"Yo supe de su existencia a partir de un programa de talentos. Nos conocimos porque yo pinchaba en una sala muy conocida de Madrid, me pidieron que pusiera un tema suyo y ahí empezó", cuenta Celia.

Lorena sabe que tiene mucho jaleo entre ellos porque les cuesta ponerse de acuerdo. "Es que somos colegas de hace mucho y claro..."

El grupo nos cuenta que en febrero estaban tocando en el Ocho y Medio y de repente un chaval les propuso pedir matrimonio a su novia con un tema suyo. "También accedemos a mandar a la gente a la mierda, no solo cosas románticas".

"Tenemos muchísimas ganas de tocar, y las entradas están volando", nos cuentan del concierto que han anunciado para octubre en La Riviera. ¡Qué ganas de música en directo!

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.