Luna Miguel: "Nos enseñan a que cualquier problema derivado del amor debería darnos vergüenza"

La escritora Luna Miguel habla en primera persona de poliamor, mejor aún, "de amor plural o amor en expansión". Prefiere hablar en esos términos. "Poliamor es una palabra feísima para designar algo hermosísimo, que es amar a varias personas, ya sea tu pareja, tu familia, tus amigos... ", ha dicho este jueves durante su entrevista con Lorena Castell en yu No te pierdas nada.

"Poliamor es la herramienta que nos permite estar bien en nuestras distintas relaciones afectivas y, por lo tanto, tener las herramientas para ampliarlas en caso de que deban o necesiten ser ampliadas", ha explicado la autora de Caliente al hablar sobre este tipo de relaciones.

"Poliamor es la herramienta que nos permite estar bien en nuestras distintas relaciones afectivas"

No es un término para referirse únicamente a parejas monógamas que están rompiendo y que necesitan ir un poco más allá. "Creo que debería hablarse de poliamor extendiéndose a todas nuestras relaciones y todos nuestros vínculos".

"Yo en realidad lo llamaría amor fuera de las convenciones y amor fuera de lo tóxico y ya está", ha seguido explicando la autora, para la que el poliamor permite salir de una relación y salir de ciertas toxicidades.

El gran error del poliamor

El problema del poliamor es querer utilizarlo para salvar una relación, ha asegurado Luna Miguel hablando esta vez en primera persona.

"Estoy separándome ahora mismo. He estado 12 años con una misma persona y cometimos el error de abrir nuestra relación cuando llevábamos mucho tiempo en una relación muy monógama y muy cerrada. El problema es plantearse el poliamor en una relación que lo que igual tiene que hacer es acabarse. Es un error porque es meter un modelo relacional dentro de otro . Lo que se estás haciendo en realidad es que explote todo", ha dicho.

Luna Miguel lo aprendió en su separación y lo ha llevado a sus relaciones actuales, que mantiene con un chico y una chica que viven en distintas ciudades. "Lo que he hecho desde el principio es definir lo que queremos", ha explicado.

Todo puede ser poliamor

Poliamor no es tener dos relaciones a la vez. Todo puede entrar en este modelo de relación.

"Siempre pensamos en la pareja como un único modelo, pero eso no es así. Pensamos en una pareja clásica es un chico y una chica que están juntos, pero no tiene por qué ser así. Con el poliamor pasa lo mismo, existen múltiples opciones y tú tienes que tener las herramientas, la empatía y el cariño para definir desde el principio qué quieres ser". "Y también para poder decidir qué no queréis ser, cuánto tiempo queréis estar con eso...", ha añadido.

"Existen múltiples opciones de poliamor y tú tienes que tener las herramientas, la empatía y el cariño para definir desde el principio qué quieres ser"

Luna Miguel dice estar contenta con su nueva forma de relación, que define como amor libre, que es como siempre debería ser el amor. "El amor debería ser siempre libre, plural, algo que te llene y te haga feliz. La cuestión es que no nos enseñan a trabajar nuestros sentimientos, no nos enseñan a sincerarnos, nos guardamos cosas. Nos enseñan a que, aunque estemos tristes, no se lo contemos a nuestros amigos. Nos guardamos cosas. Podemos estar tristes y no contárselo a nuestras amigas y no solucionarlo. Nos enseñan a que cualquier problema derivado del amor debe darnos vergüenza. ¿Por qué debería darme vergüenza decir me he separado, que me gusta alguien más o decir que he intentado ser poliamorosa y no he podido?".

La culpa, según Luna Miguel, es que "cuando algo no funciona tendemos a pensar que somos unos fracasados y yo creo que no es así".