Twin Melody: "Puedes querer a una persona y no pensar que es tuya"

Aitana y Paula, más conocidas como Twin Melody, no saben ya qué es vivir sin ser famosas. Tiene más de 16 millones de seguidores en TikTok, cuyo perfil abrieron en 2017. Antes ya estaban en YouTube, empezaron a publicar en 2013 con 15 años y desde entonces acumulan en su canal cerca de 200 millones de visualizaciones. Por si no fuera suficiente, desde este año colaboran en El Hormiguero de Antena 3.

"Nos hemos ido acostumbrando, no fue todo de repente, fue bastante gradual", han reconocido este jueves en su visita a yu No te pierdas nada. "Es lo único que hemos vivido... Y al ser dos se hace más llevadero", han asegurado a Pantomima Full y Victoria Martín.

La visita al programa ha sido para promocionar la canción No soy tuya, que lanzaron el 11 de marzo junto al tiktoker Víctor Pérez, otro rey de la red social que suma casi ocho millones de seguidores.

Es un himno feminista que ataca a las canciones de reggeaton llenas de letras machistas. "Queríamos dejar claro No al amor tóxico. En muchas canciones se escucha 'eres mía...' En nuestras canciones queremos dejar un mensaje positivo y lo que creemos que es el amor. Puedes querer a una persona y no pensar que es tuya", han dicho sobre el claro mensaje de No soy tuya.

"Lo de Víctor Pérez surgió porque queríamos colaborar con alguien que tenía TikTok y también cantara. Nosotras seguíamos a Víctor desde hace mucho. Nos pusimos en contacto con él, le enseñamos la canción, le gustó y para adelante", han contado sobre cómo surgió la colaboración.

Twin Melody define No soy tuya como una canción de "reggeaton pop". "Siempre habrá gente que no le gusta este estilo, pero si no le gusta que escuchen otras canciones de nuestro disco. También hay baladas", han dicho sobre su trabajo.

Haters que inspiran canciones

Lejos de no leer los comentarios de sus seguidores (o incluso de los que no lo son), Twin Melody los lee y además aprovecha los negativos.

"Hay gente a la que caemos bien y hay gente a la que caemos mal. No puedes parar por unas críticas", han dicho al hablar de sus haters, de los que han aprovechado sus comentarios para componer otros temas. Ya han hecho una canción y ahora van a preparar otra.

"Si alguien te critica, igual están frustrados con su vida. No se sabe"

Es el punto de vista de Twin Melody con 23 años. Antes era distinto. "Cuando empezamos en YouTube hace ocho años, que teníamos 15, éramos más vulnerables a ese tipo de comentarios, pero al final ves que hay más gente que te apoya que la que te critica. No estás haciendo daño a nadie. Si alguien te critica, igual están frustrados con su vida. No se sabe", han dicho sobre este tema.

Siempre en pareja

Los fans de Twin Melody pueden estar contentos. Las gemelas Aitana y Paula no tienen intención de separarse.

Ellas tuvieron claro que querían ser cantantes cuando con 12 años vieron la película Camp Rock y a los 15 empezaron a subir canciones a YouTube.

Sí se pelean, pero esos enfados duran minutos. En seguida una hace una broma para limar asperezas.

"Siempre hemos querido estar juntas y nos gusta estar juntas, no queremos hacer carrera en solitario. Así estamos siempre en familia. Es como tener una mejor amiga todo el rato".

De vestir siempre igual también han hablado en yu No te pierdas nada. A veces, han confesado, llevan ropa que no es igual e incluso ha habido días en los que han ido de compras y no han coincidido en gustos.