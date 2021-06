Mala Rodríguez presenta su libro y adelanta que publicará una novela erótica ambientada "en Sevilla en la época romana"

Cómo ser Mala es el título del primer libro de La Mala Rodríguez, que después de varias propuestas para convertirse en autora no ha sido hasta ahora cuando se ha decidido a hacerlo realidad. "Es un libro de autoayuda, que me ayuda a mi, a ti y a todo el mundo", dice la cantante, que cuenta que en vez de vomitar sus demonios ha escrito el libro desde la calma y el amor.

"Ahora creo que puedo hablar de las cosas sin rallarme, escribir desde un momento de calma, desde un lugar de paz y armonía", explica sobre el libro, que asegura que "está lleno de humor y de risas".

"Escribirlo ha sido descubrir cómo me he convertido en Mala", cuenta la cantante. "Me he dejado muchas cosas porque tengo super mala memoria, soy muy Dory", dice comparándose con el personaje de Buscando a Nemo.

La artista ha incluido en el libro varios consejos de autoayuda que ella misma se ha aplicado. "Me he dado cuenta de que si me levanto temprano tengo más rutina, y eso me ayudaba, hace también seis años que medito y eso me ayuda mucho. Lo hago por la noche, intento no pensar en nada y desconectar", explica.

¿Hay algún capítulo de su vida que le haya obligado a reflexionar? "Creo que la vida de cada uno es un aprendizaje y todo lo que nos viene es para aprender", cuenta la cantante, que empezó a petarlo cuando solo tenía 20 años.

Sobre su vida, la Mala asegura que no escribiría otro libro, pero sí está abierta a otros géneros. "Estoy preparando una novela histórica erótica", explica la artista, que asegura que tiene un gran equipo y que está muy agradecida a Planeta por sus mimos. "Me encantan las conversaciones que tengo con mi equipo, pero esta novela ocurre en Sevilla en la época de los romanos", adelanta.

En cuanto a su nueva música, la cantante está trabajando ya en su nuevo disco, Amor y Odio. "He sido pasional, antisistema, he estado muy cabreada, pero yo diría que este disco es el más sentimental", cuenta sobre su próximo trabajo.

Puedes ver a Mala Rodríguez en el minuto 28:

