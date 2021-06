"Al final le cogeré asco", Mala Rodríguez cuando le preguntan por Rosalía

Mala Rodríguez es una de las grandes referentes del rap y de la música urbana en nuestro país. Le abalan décadas de trayectoria en la que ha acumulado éxito tras éxito y se ha convertido en un referente para miles de mujeres, entre las que se encuentran también muchas artistas como Lola Indigo, que siempre ha mostrado su admiración por la jerezana.

Ahora Mala Rodríguez se encuentra en plena promoción de sus memorias Cómo ser mala, en la que relata sus experiencias desde su infancia, pasando por la música, fiestas, crisis, drogas, viajes, sexo y crecimiento, hasta ser la mujer que es hoy en día.

Durante una entrevista para El País, le han preguntado a la artista sobre la música mainstream, ya que hasta hace bien poco siempre se había movido en círculos más alternativos.

"Mira, mi tío me decía: 'No hagas nunca música que pongan en la radio, por favor te lo pido", ha empezado explicando, "Sé por qué me lo decía, hacer pop fresa es un poco como una traición de donde yo vengo. ¿Voy a ignorar mis orígenes para perseguir lucecitas? No. Yo hago rap sin lucecitas y lo ilumino todo".

"Al final le cogeré asco a la muchacha"

En ese momento, el periodista quiso saber cómo era su relación con Rosalía, precisamente una de las artistas que rápidamente dio el salto al mainstream. "A ver cómo digo esto… Si no me entusiasma, ¿ya soy una hater? Se pasaron toda la promoción de Contigo (anterior single de Mala Rodríguez) hablándome de esa movida. Pero si yo vengo a hablar de mi libro, qué me estáis contando. Al final le cogeré asco a la muchacha", ha zanjado de forma muy clara.

Todo viene por unas declaraciones que hizo Rodríguez en 2018, en las que afirmaba que entendía que las mujeres gitanas se sintiesen ofendidas por Rosalía con toda la polémica que hubo sobre la apropiación cultural que surgió alrededor de la catalana. Aún así, Mala Rodríguez resaltó que Rosalía es "una chica que ama el flamenco y que lo hace superbonito", pero no quieren que la comparen ni le pregunten por ella.

Siguiendo con la entrevista en El País, ha puesto de ejemplo la misma comparación que hicieron en su día con Paulina Rubio: "Es como Paulina Rubio en su día, una artista de pop. No creo que me tengan que comparar con ella. Vale, ha cogido de allí y de aquí. Pero lo ha cogido ella, no yo, tócate los huevos. Ha escuchado mi discografía ocho veces, me veo en sus logros y eso es guay, pero yo soy muy feliz con lo mío".