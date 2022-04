Mantra visita yu, No te pierdas nada

Pantomima Full en yu, No te pierdas nada // yu, No te pierdas nada

Después de un breve repasito a las yuNews del día, Alberto Casado y Rober Bodegas reciben a un reportero de calle pero de los de verdad.

El Cejas viene a reivindicar sus quejas por el precio de la gasolina. Mood comprometido 100%, sin olvidar su visita a la Universidad para preguntar a los estudiantes por el ausentismo escolar. ¡Al final el que más presencialidad tiene va a ser él!

Seguimos con los chicos de Mantra, que estrenan nuevo tema. Carlos Marco, Paula Pérez y Charly acaban de lanzar Buen viaje, un tema muy veraniego que reeditan para colaborar con los chicos de Bombai. El tema pedía playa, pero no descartan sacar una canción un poco más invernal. Para el vídeo se trasladaron a una Altea, a medio camino entre Valencia y Alicante.

El siguiente en dejarse ver por el yu es Roi Méndez, que se ha recogido el pelo en un moñito para venir a contarnos qué tal le ha ido la semana. Hace nada estuvo haciendo el Camino de Santiago y asegura que fue una experiencia increíble. Se emborrachó, compuso temas... ¡Y luego lo contó todo en redes sociales!

El momento afterwork llega con Rober Bodegas convertido en Armando Rosso, un grandísimo amante del vermú que no se pierde un tardeo. ¿Quedar para beber a las 12 de la mañana? No. Pero un vermú sí, ¿por qué no? "El problema es que no puedes tomar solo uno".

Vuelve a ver yu, No te pierdas nada:

Recuerda, yu, No te pierdas nada de lunes a viernes de 17 a 19h en Europa FM.