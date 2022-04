Mantra presenta 'Buen viaje' con Bombai: "No iba a ser single pero la gente la disfrutaba mucho en los conciertos"

Primer viernes sin mascarillas y los chicos de Mantra todavía no están acostumbrados a entrar a los sitios sin ella. Eso sí, están contentos porque de momento la gente que se han encontrado es más guapa de lo que esperaban. ¡Cero decepciones!

Carlos Marco, Paula Pérez y Charly acaban de estrenar Buen viaje, un tema muy veraniego que reeditan para colaborar con los chicos de Bombai. El tema pedía playa, pero no descartan sacar una canción un poco más invernal. Para el vídeo se trasladaron a una Altea, a medio camino entre Valencia y Alicante.

"A la gente le encantaba Buen Viaje en los conciertos, está escrita por nosotros pero no esperábamos esa acogida, por eso la hemos regrabado con Bombai. Le han dado ese rollo ukelele, le han cambiado la percusión que estaba muy latina", cuenta Carlos Marco.

Paula Pérez cuenta que aunque en un principio no le prestaron mucha atención ha resultado ser uno de los temas que más gustó en el EP. "No era single ni nada, no le pusimos tanta atención a la hora de hacer promoción y luego mi familia o mis amigos me decían que la querían escuchar. No nos lo esperábamos", explica la cantante.

"Todos los temas nos encantan, no somos objetivos, pero no lo teníamos pensado sacar como single", remata Charly.

Buen viaje habla de un amor que se termina pero que lo hace sin rencores ni malos rollos. "Estoy en contra del mensaje de esta canción, eso no ocurre, a mi no me pasa", exclama Carlos Marco, indignado.

Para buscar inspiración, Charly no descarta consultar Whastapps y conversaciones antiguos. "Yo nací dramático, nos gusta revivir la sensación para superarlo y organizar las ideas, sacar lo positivo", asegura. También pueden superarlo comprándose un helado tamaño XXL. Claro que sí.

Los chicos de Mantra fueron teloneros de la gira de Edurne, que ahora está hecha toda una gamer. Habrá que invitarla a yu Gamers.

Vuelve a ver a Mantra:

