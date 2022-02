María Esclapez, psicóloga: "Podemos llegar a ser nuestros propios haters, y los peores"

Me quiero, te quiero es el segundo libro de María Esclapez, una guía para desarrollar relaciones sanas y mejorar las que ya teníamos. "No me lo creo, esto es un sueño, que alguien me pellizque", dice sobre el éxito de este libro, que le han dicho que "se lee como una novela".

"Hay diálogos, hay escenas, te sumerges mucho en las historias y te engancha", dice su autora, que ha utilizado mensajes reales de WhatsApp y testimonios de amigos y pacientes. "Mis amigos me enseñan las conversaciones, me ponen los audios", asegura.

¿Dónde fallamos más a la hora de querernos?

María Esclapez mantiene que nosotros mismos podemos ser nuestros peores haters. Si nuestro nivel de exigencia está por las nubes será difícil complacernos.

"En la manera en la que nos tratamos, nuestro diálogo interno, siempre tratando desde la exigencia. Podemos ser nuestros propios haters, y los peores, por eso hay que observar cómo nos tratamos y cambiarlo si vemos que nos tratamos mal", confiesa.

Eso sí, como es algo que hacemos de manera inconsciente, conviene pararse a pensar y trabajar esto desde la conciencia.

San Valentín, ¿oportunidad para volver con un ex?

Valeria Ros le ha preguntando a Esclapez si ahora que ha pasado San Valentín es un buen momento para tener un acercamiento con una expareja. "Eso es querer tener una persona en el banquillo, no es muy sano tener alguien ahí para que te quiera", contesta la escritora de forma clara. Menos mal que Valeria lo preguntaba "para una amiga", que si no...

Las redes sociales se han vuelto imprescindibles para darse a conocer al gran público. "Empecé con un blog y a la gente le gustaba, necesitaban escuchar y fui evolucionando hasta llegar a Instagram, mis seguidores son todos malísimos", apunta.

Quererse a uno mismo para querer bien a los demás

La gran premisa del libro -que acaba de arrancar la publicación de su cuarta edición- es que para poder mantener una relación sana con otro primero tenemos que tenerla con nosotros mismos. Nuestra autoestima es la base de los comportamientos que tendremos con los demás y Valeria quiere saber cómo mejorarla.

"No tenemos que individualizar tanto. Si es cierto es que importante quererse a uno mismo, pero si tenemos una pareja tenemos que saber que va a estar acompañándonos, seremos un equipo y eso también hay que cuidarlo y tener responsabilidad afectiva", apunta. "Vamos, que no puedes hacer lo que te salga de los cojones", resume.

Siempre hablamos de "red flags" o señales con las que se pueden intuir que las cosas no van bien. Pero, ¿hay alguna green flag? "Sí, la tranquilidad, pero eso se construye", mantiene.

Vuelve a ver a María Esclapez en el minuto 23:

