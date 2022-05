Marina Rivers: "A la gente le gusta verme más sufrir en mi casa por los exámenes que en Coachella" // yu, No te pierdas nada

Marina Rivers está contenta porque acaba de dar un gran paso, el paso que toda Motomami querría dar. "Vengo de comprarme un coche, acabo de firmar los papeles", dice la tiktoker, que no puede decirnos qué modelo es pero ya ha pagado el adelanto. "Se me queda la cuenta tiritando", reconoce.

Estos últimos días la joven ha estado de exámenes. La carrera de Derecho tiene sus exigencias pero Marina ha podido con todo. "Creía que procesal la iba a suspender y tenía que sacar un 7 para aprobar y lo saqué", cuenta la joven, que no tenía mucha confianza porque había suspendido las prácticas de la asignatura por su viaje a Coachella. Eso sí, ella se gestiona bien, siempre planifica en qué asignaturas se va a implicar y cuáles no. "A veces digo 'apruebo seis y me dejo una'", reconoce.

"Aprobé ya todo primero y quiero pasar a tercero limpia", dice Rivers antes de admitir que es de las que estudia en el último momento. Eso sí, para su vida laboral va a implicarse cien por cien. "Quiero ser una buena profesional, soy cabezota y siempre quiero tener la razón, no soy muy humilde tampoco, creo que tengo un mogollón de auestima y que puedo con todo", reconoce. Pues mira oye, buena actitud para ser abogada.

Cuando tiene que hincar codos en serio sí se encierra 24 horas durante siete días a la semana. Solo utiliza los descansos para grabarse un TikTok. Mientras otros paran a comer o despejarse, ella crea contenido. No puede parar. "Cuando estoy de exámenes subo siete y ocho reels, a la gente le gusta verme más sufrir en mi casa por los exámenes que en Coachella", asegura. Y la verdad es que no nos extraña nada...

Puedes ver a Marina Rivers en el minuto 13:

