Mario Vaquerizo prueba los videojuegos, habla de su faceta como actor y reniega del "grunge" porque él es "glam"

El artista nos cuenta que está cansado y preocupado por la pandemia, pero que no se va a frenar... ¡Hay que seguir entreteniendo a la gente! "Con precaución y mucha ilusión se puede ir al teatro, porque la cultura es segura", dice Vaquerizo, que se reencarna en el papel de un coreógrafo italiano en su obra de teatro La Última Tourné, que se representa estos días en el Teatro Calderón de Madrid.

"Por fin me he dado cuenta de que el rubio me queda bien", dice Mario, que en esta obra luce una peluca rubia super llamativa. "No me interesaba el grunge, ni Kurt Cobain, yo soy más del glam, de Bowie...", nos cuenta recordando los looks más llamativos de la música.

Mario también ha estado haciendo de profesor de historia con los alumnos de segundo de Bachillerato en una nueva propuesta educativa de Amazon. "He aprendido a saber proyectar la voz y decir bien las cosas, además me lo he pasado genial", dice. "Ahora lo que tenemos que hacer es inventarnos nosotros la historia".

Y por si tuviese pocos proyectos entre manos... ¡Mario se une a un formato de cómicos, LOL! El reto del programa consiste en que el primero que se ría pierde... ¡Menuda tensión!

"La noche la tengo yo en mi casa", nos cuenta Mario, que reconoce que hace mucho que no sale de fiesta. "He descubierto muchas cosas saliendo por la noche", cuenta. Y con las limitaciones ahora... ¡Está la cosa complicada!

Para la segunda parte de la entrevista Mister Jagger propone a Mario Vaquerizo jugar a un videojuego... ¡A ver cómo se le da! ¿Cuál es el último al que ha jugado? "Al del señor este que es granjero que va saltando cosas", dice refiriéndose al Mario Bross. ¡Buena descripción, claro que sí!

Esta vez Mario se enfrentará a una bola con la que tiene que recoger monedas... ¡Moviendo el tablero! "Es como si la bola estuviese borracha", dice Jagger. "Bueno, ese es mi estado natural", bromea Mario.

