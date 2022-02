Marta Casado, 2M de seguidores en TikTok: "Iba a la ortopedia seis horas al día para aprender a caminar"

El día que El Cejas se cruzó con Marta Casado en Ciudad Universitaria nuestro colaborador no se esperaba que el rasca que le dio la tiktoker se escuchase hasta en Parla. ¡Así es Marta Casado, la atleta paraolímpica capaz de derribar cualquier barrera gracias al humor!

La joven lleva una prótesis en la pierna izquierda desde hace exactamente seis años, tiempo en el que ha sufrido un proceso de adaptación complicado. En 2014 a Marta Casado le diagnosticaron un cáncer óseo que afectaba a la tibia y rodilla de su pierna izquierda, extremidad que tuvo que amputarse dos años después.

"Lo primero fue la quimio, superar el cáncer, y luego me amputaron la pierna. El muñón tiene que recuperarse y luego ya viene el fisio, rehabilitación y aprender a caminar de nuevo que eso es un trabajo diario. Iba a la ortopedia seis horas al día para aprender a caminar, aprender a apoyar el peso en la prótesis, aprender a hacer cosas con ella... Eso un año entero, para aprender una técnica. Yo ahora no la noto cuando camino", explica la joven, que todavía continua con este proceso para limar pequeñas manías.

En TikTok tira de humor negro para dar autenticas lecciones de vida. ¿Cómo se inspira para hacerlos? "En notas tengo apuntadas cosas que me pasan, como lo del amigo que me toca en la pierna y no me entero...", cuenta la joven, que permite a sus amigas hacer los chistes que quieran porque han vivido todo el proceso a su lado.

Muchos de sus seguidores aprovechan para preguntarle cosas tan cotidianas como cuánto dura la batería de la prótesis, cómo se pone las medias... "No me importa, me parece lógico", cuenta.

Antes de la operación era gimnasta y una vez se recuperó se apuntó a atletismo. "El deporte es lo que más me ha ayudado", asegura la deportista, que ya tiene dos grandes reconocimientos. Es campeona paralímpica de los 100 metros lisos y salto de longitud en 2019.

Puedes ver a Marta Casado en el minuto 1:10

Recuerda, yu, No te pierdas nada de lunes a viernes de 17 a 19h en Europa FM.