Victoria Martín: "De pequeña era muy masturbadora, me he fol**** a todos los peluches"

¡La pesadilla de los influencers! Victoria Martín ha visto ya el capítulo de Navidad de Euphoria y se ha dado cuenta de una cosa muy importante... " Queremos un mundo diverso pero de gente guapa . Podemos saca gente racialiada que no sea necesariamente guapa" , propone.

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Victoria Martín en yu / yu, No te pierda nada

Otra de las cosas interesantes que le ha pasado esta semana a Victoria es que ha descubierto que su abuela sale en Google Maps, pero con lo que más ha flipado es con la niña de 15 años a la que le han dado un montón de premios por todos los inventos que ha hecho este año: sistemas para medir la contaminación, una app contra el acoso... "Yo a los 15 años lo que estaba haciendo era masturbarme", confiesa antes de añadir que "yo tenía mucha adicción, era muy masturbadora, me he follado todos los peluches de mi habitación". ¡WOW! "El onanismo ha frenado mi carrera científica", sentencia. "Lo descubrí y me volví loca, era pajilleitor". 😱

Comentamos también el nuevo momentazo que ha protagonizado Rudy Giuliani, el exalcalde de Nueva York que hace unas semanas sudaba tinte de pelo. En una de sus últimas intervenciones... ¡Se tiró un buen cuesco! 💩

Victoria Martín termina su sección hablándonos de una youtuber que acaba de conocer. ¿Cuáles son las 10 cosas que una mujer elegante nunca llevaría? "Una mujer elegante no llevaría nunca ropa interior de hace cinco años, las bragas de toda la vida, las de la primera regla...", dice la joven en sus vídeos. "Se cree Emily in Paris", asegura Victoria. "Es una ridiculez".

