Miguel Bernardeau, sobre sus papeles: "A veces eres tú el que no está bien y a veces eres lo único que está bien"

Lo primero que tenemos que hacer con Miguel Bernardeau es pedirle perdón. Viene impecable al yu, No te pierdas nada y los Pantomima le reciben llenos de telarañas y calabazas de Halloween. Charlamos con él de su nueva película, Josefina , que se estrena el próximo 5 de noviembre.

El tráiler de Josefina, la nueva película de Miguel Bernardeau, ha dejado a los Pantomima muy intrigados. "Va sobre la soledad de dos personas que gracias a una mentira se conocen y empiezan un nuevo tipo de relación que me parece muy interesante. Habla de dos personas de clase trabajadora, sigue un ritmo muy real y estas historias son muy necesarias", dice el actor, que añade que "no se desvela mucho de los personajes en ningún momento".

Su personaje se llama Sergio y es un chaval que a los 19 años atropella a una mujer en un accidente de tráfico. "La mata en el instante y cuando sale del coche y ve que esta muerta entra en pánico y se va de fuga. Le meten en la cárcel y le cambia la vida de un día para otro", adelanta el intérprete. Para prepararse el papel visitó una cárcel real. "Fue a través de mi profesora de interpretación, conseguimos entrar para dar como un taller, fue muy divertido y bastante duro", recuerda Bernardeau.

Miguel Bernardeau participa también en la última serie de Abril Zamora, Todo lo Otro. "La conocí porque escribió varios episodios de Élite, hizo este pequeño papel para mi en la serie y es muy chulo", cuenta Miguel. "Son escenas muy bonitas, tiene un talento increíble, es un honor, dirige, actúa y escribe la serie", dice.

En su Instagram hemos visto que es un auténtico "flipado" de los deportes. Surf, buceo, bici, navegación en un barco de vela... ¡No para! "En Instagram hay a gente a la que nos nos gusta mostrar nuestra vida personal, así que comparto los deportes que hago", explica. ¿Y cuál es su favorito? "El surf, todo lo que sea mar...".

Terminamos jugando a los "argumentos terroríficos", un challenge en el que Miguel tendrá que adivinar si los argumentos de películas que le vamos a dar son reales o no. Y hablando de argumentos, el actor reconoce que no todos los trabajos que ha aceptado son buenos. "A veces eres tú el que no está bien y a veces eres lo único que está bien".

