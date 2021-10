Abril Zamora: "No tienes por qué saber lo que quieres hacer con tu vida a los 30. Tenemos derecho a equivocarnos"

Abril Zamora ha desempeñado tantos papeles para crear su serie 'Todo lo Otro' que a veces se olvida de que es una creación suya. La serie, que se estrena muy pronto el HBO Max, narra la historia de un grupo de treintañeros atrapados en unas vidas que no eran las que soñaban mientras intentan avanzar y encontrar su hueco en Madrid.

"Hablo de gente de 30 que está amargada pero también se ríen de sí mismos", dice la directora, que reconoce que le cuesta delegar, y más cuando es un proyecto tan personal. "Yo soy una directora muy pesada, me gusta controlar todo lo que pasa, voy a vestuario, maquillaje... Lo disfruto y me gusta", cuenta.

Una de las curiosidades del proyecto es que los propios actores que hacen de amigos en la serie son de verdad sus amigos. "Es fácil trabajar con ellos, me he sentido súper arropada todo el rato y me hace ilusión que los valoren, me gustaría que a ellos les saliese trabajo después", explica la actriz, que asegura que el mundo de la interpretación es muy complicado para los más desconocidos porque siempre están en primera línea las mismas caras. "En el colectivo de intérpretes trans hay un 90% de paro", asegura.

Lo cierto es que Zamora ha tenido total libertad para contar su historia en Todo lo Otro. "Es un símbolo de cambio pero siempre hay un elemento censor, hay que hacer un producto que tiene que dar rentabilidad económica", se siencera la actriz, que ha creado personajes imperfectos. "Si eres una protagonista femenina tienes que ser perfecta pero en la vida real todos cometemos errores".

Alberto Casado hace un pequeño papel en la serie y Zamora tuvo claro que sería él desde que lo vio la primera vez que vino a yu, No te pierdas nada. "Me encantó, es un gran actor", recuerda Abril, que tanto trabaja con Sophia Loren como con los Pantomima Full.

¿Es el personaje de Dafne, el protagonista, muy autobiográfico? "Hay mucha vivencia personal, tenemos momentos diferentes pero somos paralelas", asegura poco antes de señalar que prefería contar el amor desde un punto de vista no correspondido y unilateral.

Para Abril Zamora resulta muy desalentador ver cómo cada vez somos más exigentes con nosotros mismos. "Estamos en una crisis permanente. Yo estoy en crisis desde los 14 años. No tienes por qué saber lo que quieres hacer con tu vida a los 30. Tenemos derecho a equivocarnos y no saber lo que queremos en la vida", exclama.

Terminamos la entrevista con una exclusiva... ¡¡Los capítulos de 'Todo lo Otro' saldrán a cuenta gotas!! Habrá un capítulo cada semana y los episodios durarán alrededor de 30 minutos.

Puedes ver a Abril Zamora en el minuto 31:

