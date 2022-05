Miky Woodz: "MVP significa Most Valuable Player, es el jugador más valioso de toda la temporada de baloncesto" // yu, No te pierdas nada

¡Un reggaetonero que mola más que encontrarte un billete de 20 euros en un abrigo viejo! Miky Woodz se sienta en el parquecito de yu, No te pierdas nada para hablarnos de su nuevo tema 'Nadie', con Nio García y Jay Wheeler.

Miky Woodz ya había pasado por el parquecito y en España se siente como en casa. Normal, porque el reggaetonero siempre trae buena música debajo del brazo. Esta vez promociona su colaboración con Nio García y Jay Wheeler en Nadie, un reggaeton que está "nuevecito, nuevecito".

Aunque el artista cuenta que intenta ser lo más real posible en las letras de sus temas, necesitamos saber si realmente tiene una vida sexual tan plena como canta. "No hablamos de ciencia ficción pero se intenta, sí", reconoce Woodz.

Este verano Valeria Ros tiene un viaje a Puerto Rico y ha aprovechado para pedirle recomendaciones al músico sobre planes y sitios para "comer y bailar". Si es que tiene un morro que se lo pisa, pero qué le vamos a hacer.

"El fuerte mío es rapear, el rap. Estos temas son comerciales y de reaggaeton, que siendo de Puerto Rico van en la sangre, pero me siento más cómodo haciendo trap, es lo mío. Hay tipos de ritmos más abiertos, en trap puedo cantar temas sociales o vivencias, pero el reaggaeton y el dembow es para bailar, te mantiene activo todo el tiempo", explica el artista sobre las diferencias entre los diferentes géneros, todos englobados dentro de la música urbana.

A Nio García y Jay Wheeler los ha llamado para colaborar con él porque además de tener mucho talento, son buenos colegas. Lo que no tiene con ellos es grupo de WhatsApp. "No tengo WhatsApp, no uso WhatsApp, pero los hay", cuenta antes de explicar que el prefiere las llamadas directas.

Living life es el EP en el que engloba todos estos nuevos temas, entre los que también está la MVP, unas siglas con un significado muy particular.

"Es el Most Valuable Player del baloncesto, el jugador más valioso de toda la temporada. Es una referencia para dedicarle un tema a la baby", añade el reggaetonero, que es casi tan fan de Lebron James como de Rudy Fernández o Marc Gasol.

