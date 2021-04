Moncho Chavea: "A Omar Montes no le dejábamos jugar al fútbol de pequeño porque daba muchas patadas"

¡Un artista que mezcla estilos y crea fusiones como nadie! Recibimos en yu a Moncho Chavea , que nos presenta su nuevo single 'No me Enamoro'.

Moncho Chavea es un gran seguidor de yu No te pierdas nada y está muy contento por visitar el plató por primera vez. El cantante acaba de estrenar No Me Enamoro, un tema muy movidito en el que además menciona a René, de Calle 13. "Ya estoy enamorado, por eso no me enamoro más. Tengo a mi mujer y a mi niña y ya no quiero más", cuenta el artista, que asegura que le gustan mucho los Orishas y que Residente es un gran ejemplo para él desde que empezó a grabar sus primeros temas, con 18 años.

"Los cantantes somos intérpretes, no tiene que ser todo autobiográfico. Leonardo DiCaprio no se murió en el Titanic", bromea el cantante, que es un crack en esta fusión flamenco urbana. "Este género surge de la pobreza, nunca me ha faltado un plato para comer o una manta para taparme, pero lo he pasado mal. He sido vendedor ambulante pero sin puesto", recuerda.

Tego Calderón, Orishas, Big Small, Snoop Dog... No son pocas las influencias que ha tenido a lo largo de toda su vida. "Es una mezcla de todo y al final salió el sonido Moncho Chavea", celebra el artista, que empezó escribiendo canciones para otros y así comenzó a hacer de la música su profesión.

"Omar Montes y yo nos conocemos desde pequeñitos. No le dejábamos jugar al fútbol porque metía muchas patadas. Fue tan malo que se le gastó la maldad y por eso ahora es tan bueno", recuerda sobre su vecino de Pan Bendito, con el que empezó a producir mano a mano gracias a un golpe del destino. "Mi novia se encontró un ordenador en la basura, sabía que necesitaba uno y lo cogió, funcionaba y me cambió la vida", desvela.

