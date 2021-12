Monstruo Espagueti presenta 'Tratado sobre la resaca': "Me gustan mucho las setas, pero el alcohol no tanto"

Lo que diferencia a Tratado sobre la resaca de sus otros libros de ilustración es que este lo ha hecho completamente a mano alzada, sin soporte digital, lo que ha dificultado bastante la tarea. "Hacer un libro es como una cosa infernal, pasas por procesos oscuros, luego mejor, luego te quieres morir... Es muy horrible", dice la escritora, que eligió el tema de la resaca porque quería algo divertido. "Me dijeron de hacer uno sobre el cambio climático pero...", cuenta la joven, que recalca que ella lo que hace es humor gráfico.

Bengoechea asegura que ya no sale tanto como antes, que sí era más fiestera, pero lo cierto es que le ha encontrado el gusto a otras sustancias. "Yo no soy muy de resacas, no me gusta mucho el alcohol", dice antes de declararse fan de los alucinógenos. "Me gustan mucho las setas, pero el alcohol no tanto, quien lo quiera entender que lo entienda", asegura.

Aunque ahora ya no la practica, Bengoechea conoce todos los tipos de resaca que hay: la del troglodita, la aplastante, la gustosa... "A mi me da sobretodo la de arrepentida, la de por qué salí ayer, sentir culpa... Pero me dura dos días", se sincera.

Hablando de resacas históricas, Bengoechea tiene una favorita. "Mi favorito es Ernesto de Hannover, que tuvo que entrar por la puerta de atrás en la boda del actual rey, Carolina de Mónaco tenía una cara de mala hostia que alucinas", recuerda la ilustradora, que puede asegurar que el mejor remedio para ese horrible dolor de cabeza es "el remedio sueco, ponerte en una sauna y luego tirarte a un lago".

