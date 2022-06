Nena Daconte: "Me pongo muy nerviosa el día de antes de un concierto, vomito, es un horror"

Irradia luz allá por donde pasa. Nena Daconte está de vuelta en la música. Hace unos meses versionaba con Lala Love You su clásico tema Tenía tanto que darte y ahora la artista está preparada para lanzar más material. ¡Y nosotros felices! Hace nada presentó el tema Detrás de cada luz y ahora llega Despiértame Madrid.

"Va de estar conectado, de estar consciente. Estaba viendo un atardecer de esos de Madrid de que tienen todos los colores", recuerda sobre lo que la inspiró para escribirla.

"También tiene una parte de disculpa para una relación. Me expreso mucho en las canciones pero luego no digo 'esta canción es para ti'", dice entre risas. Y claro, como la artista no dice nada... Pues no sabe si el destinatario la habrá disculpado o no. Eso sí, prefiere guardarse para ella su identidad. "Forma parte de la intimidad", explica.

El disco saldrá "después de verano o después de Navidad"

La artista ha recuperado un sonido muy noventero. Ha contado con el productor y el batería de Dover para este tema y para la grabación del álbum entero, una experiencia que le ha gustado mucho. "Poco a poco iremos revelando singles del disco, que no tiene fecha. Saldrá después de verano o después de Navidad, estoy pendiente de un libro que voy a sacar en septiembre", desvela.

Despiértame, Madrid fue escrita en enero de 2021. "Llevaba sin escribir cuatro o cinco años, pensaba que nunca iba a volver a componer. Cogía la guitarra y no salía nada. De pronto, un día, en enero, me empezaron salir una canción detrás de otra. Hice como 17 canciones del tirón", recuerda.

Tenía temor a que se le acabasen las ideas, pero afortunadamente volvieron a florecer. "Muchas veces me he puesto a trabajar, pero si no tienes nada que decir o tienes mucho revuelo emocional es muy difícil componer", explica. En el confinamiento se quedó completamente parada y esa época de aislamiento no ayudó mucho. "Aproveché para hacer bizcochos", dice.

Un concierto muy especial en Madrid en la Joy Eslava

La cantante tiene muchos planes y bolos cerrados para este verano, pero en noviembre habrá un evento muy especial en la Joy Eslava de Madrid. Allí presentará el nuevo álbum y recordará sus temas más míticos.

"Vamos a estar el 6 de noviembre, vamos a presentar estas canciones y todos los clásicos", cuenta.

Muchos nervios antes de los directos

Antes de los conciertos no lo pasa nada bien. "Me pongo muy nerviosa el día de antes, vomito, es todo un horror. Estoy revuelta, intranquila. He hecho mucha terapia para salir al escenario y estar tranquila, estar contenta. Al empezar la primera canción ya se va todo. Ya no me importa tanto si me equivoco. Ahora si se me olvida la letra no pasa nada", se sincera.

Vuelve a ver a Nena Daconte en el minuto 24:

Recuerda, yu, No te pierdas nada de lunes a viernes de 17 a 19h en Europa FM.