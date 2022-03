Ona Carbonell: "Después de dar a luz y antes de los JJOO de Tokio me sentía mala madre y mala deportista"

Amigos, familiares, caras conocidas... Casi nadie se quiso perder ayer martes el preestreno de 'Ona, Empezar de Nuevo', el documental en el que la campeona olímpica de natación sincronizada narra su vuelta al agua tras convertirse en madre de su primer hijo. Está disponible ya en Rakuten TV.

'Ona, Empezar de Nuevo': vuelve a los JJOO después de ser madre

Que el documental llegue a tanto público le da un poquito de vértigo. "Lo verán en 50 países, cinco idiomas... Da miedo porque me desnudé, conté mi vida y la de mi familia y no es fácil porque yo soy muy celosa de mi intimidad. Pero es necesario porque la conciliación en el deporte es muy difícil. Mi historia es un reflejo de lo que hay en la calle", dice la nadadora olímpica.

Un embarazo supone un auténtico volantazo para los cambios del cuerpo y aunque después de dar a luz tenía claro que quería ir a los Juegos Olímpicos de Tokio, tuvo momentos de flaqueza durante los meses de preparación. "No sabía si lo iba a aguantar o no. Hubo momentos de querer tirar la toalla, me sentía mala madre, mala deportista, no dormir es como una tortura. Hubo un momento en el que dije 'no puedo', tenía la energía muy baja", recuerda.

"Habría sido madre antes si no hubiese tenido ese miedo a perder las medallas", asegura la nadadora, que apunta que hay que mejorar este tema y que cuanta más visibilidad haya más fácil será el camino a recorrer. "Siempre hemos tenido miedo porque no había becas, no había sponsor, y daba miedo", cuenta. "Si tienes esa llamada no hay que renunciar a ello", asegura Carbonell, a la que muchas compañeras han dado las gracias por poner sobre la mesa esta problemática.

No la dejaron ir a Tokio con su hijo

El Gobierno de Japón no contempló -ni permitió- el acceso de madres lactantes en la Villa Olímpica, así que Ona Carbonell no pudo ir a Tokio con su hijo.

"Un mes fuera de casa suponía mucho y sabía que se podía acabar la lactancia. O por el, que perdiese la succión, o por mi, que no sacaría más leche", cuenta sobre lo que supuso para ella este "veto" a las madres deportistas que acaban de dar a luz.

