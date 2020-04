Ricky Merino: "He intentado hacer repostería en la cuarentena, pero hice un bizcocho y se me olvidó la harina"

Hoy queríamos cambiar a Roi Mendez por Ricky Merino , para tener a un cantante de calidad en el programa. ¡Pero no nos hemos librado del gallego! Aparece por sorpresa para jugar con él a '¿Quién está peor?'.

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Ricky Merino y Roi Méndez en 'yu, no te pierdas nada' / 'yu, no te pierdas nada

Conectamos con Ricky Merino que desde su casa nos cuenta cómo está viviendo el confinamiento. En lugar de tirarse a la moda de los directos de Instagram (aunque nos confiesa que ha hecho alguno), ha tenido otra sorpresa para sus seguidores: "Cogí un concierto que hice en Mallorca al salir de OT que no lo he enseñado nunca y ahora lo he estrenado en Youtube para tener algo un poco distinto a todos los directos de Instagram".

Además, antes de la cuarentena Ricky Merino lanzó su último single, ‘Perfecto’. Nos habla de esta canción y de su videoclip, que protagoniza junto a Raymond Naval, coreógrafo que ha trabajado con artistas de la talla de Taylor Swift.

Pero no todo va a ser cantar, y Ricky ha querido probar suerte en esto de la cocina durante la cuarentena, aunque sin mucho éxito: “Hice un bizcocho y se me olvidó la harina. Entonces una amiga me dijo que doblase cantidades y lo hice mal por dos".

Y si pensábamos que nos habíamos librado de Roi Mendez… ¡Entra inesperadamente! Y nos explica que los concursantes de OT ya están curtidos en esto de hacer cuarentena: "Lo que estáis haciendo ahora, nosotros lo hicimos 3 meses ¡y viviendo con Cepeda!”

Para acabar, Pablo Ibarburu les somete a '¿Quién está peor?' para saber quién está más en la mierda. ¡No te lo pierdas!

