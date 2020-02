Rizha: "Suspendí sociales, estuve castigada un mes y me encerré en casa a hacer el disco"

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Rizha en 'yu, no te pierdas nada' / yu, no te pierdas nada

¡Adivina la canción! Nuestro mítico concurso no falla los viernes y hoy los concursantes que se baten en duelo son la vocalista argentina Rizha, y Mantra, el grupo musical de Charly Weinber, Paula Pérez y Carlos Marco. ¡A ver ese oído musical!

¡Karaoke time! Carlos Marco se une a Rizha para cantar en el karaoke de 'yu, no te pierdas nada'. ¡Despacito!

Empezó cuando tenía 6 años a componer, pero es que también canta, produce... ¡Y encima ha encontrado un momento para venir a este programa! Rizha nos presenta sus temas y, además, nos explica cómo empezó con la música."Suspendí sociales, estuve castigada un mes y me encerré en casa a hacer el disco", explica.

"No haría un musical en mi vida, no me gustan", dice. Pero a las series sí se apuntan... Pusieron en SKAM un tema suyo como banda sonora y poco después la ficharon de actriz. "De hecho hay un plano que sale mi personaje con un tema mío de fondo, muy fuerte", cuenta.

"No tengo Facebook, odio Facebook", explica. ¡Si es que hay que asumir que está quedando anticuado!

Antes de despedirse Rizha nos ha regalado 'Fly con Vos' en directo. ¡Y cerramos el programa con un broche de oro! Así suena 'Se te ve venir'.

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.