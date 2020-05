Robert Pattinson: "Conocí a María Teresa de Calcuta y me dio un morreo... No podíamos separarla"

El actor se ha hecho una autosesión de fotos en casa. Él mismo ha elegido el vestuario, se ha montado el set y se ha hecho las fotos... ¡Y el resultado ha dejado a las redes estupefactas! Pattinson asegura que es la belleza natural, reencarnada, de un ángel caído. "Soy una persona solidaria y todo lo que no quiero, antes de tirarlo, se lo doy a los pobres", reconoce. Si es que está claro que cosas en casa sí que le sobran... ¡Además lo tiene todo tirado por el suelo!

"Es un reto hacer de Batman". El actor había sido seleccionado para interpretar a Batman en la próxima película del superhéroe, pero la pandemia lo ha retrasado todo. "Es que claro, luego quien paga las facturas, me tengo que llevar el personaje a casa". Además asegura que no quiere ser un Batman cachas. "El entrenamiento es repetir siempre lo mismo, no hay necesidad. Yo tengo una curva praxiteliana que te cagas".

"A Christopher Nolan no lo entiende nadie", nos cuenta Robert, que asegura que no se entera de nada en los rodajes. "Ni yo ni cualquier actor, los actores movemos la cabeza y suena un sonajero. Pero eso es bueno, si eres muy listo no te puedes dedicar a la interpretación, hay que ser un poco cortimer".

"Yo le gusto a todas las mujeres. Conocí a Maria Teresa de Calcuta y me dio un morreo... No podíamos separarla", explica. "No hay una sola mujer que no sucumba ante mis encantos".

