Joaquín Reyes es el cofundador de Tesla: "Tengo un dron con mi voz para gritarle a la gente desde el balcón"

Elon Musk , magnate de Tesla, ha estrenado paternidad... ¡Enhorabuena! Joaquín Reyes se transforma en el empresario para contarnos sus primeras sensaciones como padre. "Los bebés no salen pulidos, yo le he puesto hasta unos alerones". Eso sí, sabe Dios cómo se quedaron los del registro cuando los padres le dijeron que el bebé se llamaría X Æ A-12. 🤯

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Joaquín Reyes es Elon Musk / yu, no te pierdas nada

"Ahora mismo en la situación que estamos es muy normal que la gente grite en el balcón cuando algo no les gusta. De hecho tengo un dron con mi voz, y lo voy manejando", nos cuenta el empresario Elon Musk, multimillonario reencarnado en Joaquín Reyes.

Y bueno.. Elon Musk nos ha descubierto la operación estética más top entre las influencers, las personas que se quitan los pómulos, los carrillos, como Victoria Beckham, Angelina Jolie... ¡Y Mario Vaquerizo! Parece que a Elon Musk que le gusta mucho el salseo... ¡Quién lo diría!

El cofundador de Tesla no puede parar de crear... "Como el cocinero este de la X, no sé cómo se llama". Ha inventado una Roomba que te traspasa buenas energías, es la 'Roomba Karma'. "Te quita la mala energía, los malos rollos, y si te pasa la mopa húmeda es un plus".

