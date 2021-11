Samantha Hudson: "Beyoncé no lleva una estética empoderada porque cumple con unos cánones misóginos"

Samantha Hudson // yu, No te pierdas nada

Con Samantha Hudson en yu, No te pierdas nada nos ponemos serias pero no tanto. Nuestra reina de las tendencias acaba de protagonizar un reportaje para la revista Sanghai que le ha hecho sentirse como "una supermodelo". "Siempre quise ser Sharpey Evans de High School Musical, ayer lo pensé y en realidad lo he conseguido", celebra.

¿Qué es el movimiento Bimbo?

"Bimbo es una palabra inglesa que se utiliza para llamar al arquetipo de rubia tonta, a lo 'Rubia muy Legal'. Se ha convertido en un movimiento contracultural de internet, una reivindicación en contra de la misoginia que sufren las mujeres que cumplen con este arquetipo", explica Hudson sobre este nuevo 'statement'. "Se habla desde un razonamiento crítico", asegura.

El movimiento nace para cuestionar las críticas que reciben las mujeres que cumplen con esos cánones. Muchos piensan que "llevar taconazos o escote" es falso empoderamiento porque alimenta normas estéticas que en realidad han puesto los hombres . "Se habla de que ese empoderamiento no es real porque esos cánones de belleza dependen de una imaginario que proviene de la misogia, de ver a la mujer como un objeto sexual, estar siempre apta para el consumo. A raíz de esto ha surgido en el movimiento contrario, que no se centra tanto en la estética", explica Hudson.

"Beyoncé no lleva una estética empoderada porque cumple con unos cánones misóginos y un ideario machista, no es una vestimenta empoderada, pero tampoco hay que ser condescendiente o paternalista porque también es misógino atacarlas", cuenta. "No es una vendida porque reproduzca esos roles de género que queremos destruir, cada uno puede hacer lo que quiera", sentencia Hudson, que termina diciendo que lo importa es ser una "tía maja, molona y que quiera a sus amigas".

Puedes ver a Samantha Hudson en el minuto 1:00:

