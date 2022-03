Samantha Hudson y el físico en el cine: "La normalidad no es ser una modelo de 16 años con la talla 36"

Samantha Hudson // yu, No te pierdas nada

Samantha Hudson tiene la excusa perfecta para su afonía con la llegada de la calima y el polvo africano. "No es por trasnochar, pero grito mucho", reconoce nuestra reina de las tendencias.

Este martes Samantha Hudson se viene a conversar sobre los actores y las actrices que interpretan ese papel de "el feo" o "la gorda" sin necesariamente estar en ese canon. "Hay actrices que no estaban gordas, como Irene Sánchez que hacía de Violeta en Física o Química", ejemplifica.

Malena Alterio era Belén en Aquí No hay quien Viva y era "una chica del montón". "Cuando se te selecciona para ser fea sin que a ti se te haga una caracterización... ¿Hasta qué punto está bien?, ¿pasa factura a la actrices?", se pregunta.

Protagonistas femeninas altas, jóvenes y delgadas frente a galanes mucho mayores... ¿Por qué hay esa dualidad en los sexos?

"Si tienes un físico no normativo solo vas a acceder a papeles de personajes no normativos", exclama Ana Morgade, indignada con el hecho de que cada vez más el físico de un intérprete tiene que estar supeditado a su trama en el guion. "La normalidad no es ser una modelo de 16 años con la talla 36", reivindica.

