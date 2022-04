Samantha Hudson: "Pepe Viyuela es igual que Penélope Cruz. Tienen la misma cara"

Samantha Hudson // yu, No te pierdas nada

LA ÍDOLA DE YU, NO TE PIERDAS NADA

Es un auténtico terremoto y le encanta meterse con los heterosexuales, así que los Pantomima siempre aprietan el culo cuando aparece Samantha Hudson. "Aunque una broma de gays también me gusta. No soy de un lado ni de otro, yo soy de asquerosa", dice al inicio de su entrevista en yu, No te pierdas nada.

La semana pasada Samantha Hudson ganó uno de los Premios Ídolo como creadora digital, un reconocimiento que otorgan unos expertos pero que también "se ha sacado de la manga Dulceida", que es la organizadora del evento. Le ha ganado nada más y nada menos que a Ibai Llanos y María Pombo... Poca broma con Samantha.

"Al final es absurdo por que es un trozo de metal para darte un reconocimiento, pero me ha hecho ilusión. Me ha hecho ilusión ganarle a María Pombo", dice nuestra reina de las tendencias, que ni siquiera sabía que su rival había sido madre hace muy poco. "La pionera de eso fue Verdeliss, cada año tiene un bebé", dice. Ibai Llanos ganó al mejor streaming y Pombo a Ídolo del año.

No podemos pasar por alto uno de los tuis más virales de la última semana: el que compara a Penélope Cruz con Pepe Viyuela, que lo cierto -y para sorpresa de muchos- es que tienen un parecido más que razonable.

"Pepe Viyuela es igual que Penélope Cruz. Tienen la misma cara. Si afeitas a Penélope Cruz o le pones una peluca a Pepe son la misma persona"

Vuelve a ver a Samantha Hudson:

Recuerda, yu, No te pierdas nada de lunes a viernes de 17 a 19h en Europa FM.