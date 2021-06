Skone e Invert presentan la USN: "Cada vez hay más nivel en las competiciones de freestyle"

USN nace como una plataforma que llega más allá de una mera competición de freestyle, un vivero de talento de carácter internacional, en el que futuras promesas podrán competir y aprender de los mejores freestylers del mundo, siempre manteniendo ese carácter internacional que unen los lazos entre España y Latam y crean la mayor comunidad freestyler del mundo.

Skone e Invert participan en esta nueva competición, que une a artistas y freestylers de España, Argentina, México, Colombia y Chile. Serán 10 jornadas en 10 ciudades españolas, conformadas por dos rondas clasificatorias, las semifinales y la final, que nos dará al campeón de la World Summer Cup en una batalla a muerte en la que participarán los mejores freestylers del mundo.

"No sé si es porque tengo más años que un hechizo pero yo me clasifico directamente para la final, son formatos nuevos", dice Skone. "Hay que hacer mucho freestyle y rapear a bloque para estar preparado", apunta Invert, que añade que si no rapea un ratito antes de las competiciones no va al 100%.

"Hay niños que hacen cosas que yo no puedo hacer, cada vez hay más nivel", reconoce Skone, que volvió a Red Bull el año pasado después de un parón. "Cada vez es más fácil que me den un palizón", reconoce.

Puedes ver a Skone e Invert en el minuto 40:

