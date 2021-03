Urko Vázquez: "La mejor forma de escribir es desnudo y con sombrero. Se lo copié a Arturo Pérez-Reverte"

Fulanos y Menganas es un libro de relatos en el que Urko Vázquez lleva sumergido desde hace varios años y que ahora por fin se hace realidad.

"Hay un par de erratas en la contraportada", dice Urko Vázquez, que no se acuerda muy bien de la mayoría de relatos que ha escrito. "Cuando terminé dije, quién soy", bromea. "El libro se ha ido retrasando bastante y hay relatos que igual tienen seis años, y otros tienen dos", cuenta.

"La mejor forma de escribir es desnudo y con sombrero. Se lo copié a Arturo Pérez Reverte", confiesa antes de explicar uno de los relatos más surrealistas del libro.

"Para mí solo hay un Jordi Cruz, el de Art Attack. Hay un relato que va sobre un tipo que es muy cínico, que no se cree los fenómenos paranormales, y un día comienza a tener apariciones de manualidades en su casa. No interactúa con Jordi Cruz pero las manualidades se quedan ahí", explica, para después contar la anécdota con la editorial: "Antes de imprimirlo me dijeron que había que cambiar un par de frases del relato de Jordi Cruz, por si se enfada y me lleva a juicio. Ahora la idea de que Jordi Cruz me denuncie es genial".

Urko Vázquez reconoce tiene casi tantas facetas como proyectos en marcha: "Tengo el pack del asco, un libro, un podcast...". ¡Y un show de comedia con Diego Fabiano y Sergio Bezos llamado Faking Madafakas!

