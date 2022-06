Valeria Vegas: "A mí todavía hay taxistas que no me cogen"

Visita en el parquecito de de Valeria Vegas. Es la cuarta vez que viene a yu, No te pierdas nada. Esta vez lo ha hecho para celebrar el Día Internacional del Orgullo y hablarnos de su recién lanzado disco Libérate, que acompaña a su libro homónimo.

"Es la banda sonora del libro. Soy la primera persona que saca un disco sin cantar", ha dicho sobre este trabajo compuesto por 20 canciones imprescindibles.

"Tiene temazos, himnos, otros que son rarezas, temas de las drag de los 90... Puede parecer que es petardeo pero no, las canciones todas tienen un mensaje", ha reivindicado sobre su disco.

Los temas están todos muy pensados. Podía haber elegido Señora de Rocío Jurado pero eligió "Amor callado que es un tema lésbico, de un amor silenciado". Y lo mismo hizo con Alaska. No lo dudó. "He puesto A quién le importa que es el himno por excelencia".

Para Valeria Vegas, el Día del Orgullo no es un día más especial que otro. "Yo vivo el orgullo todo el año", dice la biógrafa de La Veneno.

La periodista todavía tiene mucho que reivindicar: "A mí todavía hay taxistas que no me cogen". Lo dice en tono serio, aunque luego le quita hierro: "No soy lo suficientemente famosa. Me pasa con 1 de cada 20, pero me pasa".

Los nuevos trabajos de Valeria Vegas

Valeria Vegas acaba de terminar este proyecto y ya está trabajado en el siguiente. Lo siguientes.

"Estoy con un documental y la segunda temporada de Veneno, Vestidas de azul, pero estamos con guion todavía. No es rodaje", ha dicho sobre su trabajo con Los Javis, directores de la serie de Atresmedia Premium. "Ahora nos trasladamos a los años 80," que es una época fácil de fotografiar y difícil de llevar en vídeo.

El proyecto está en marcha y Ana Morgade tiene una petición: quiere un papel en esta segunda parte. "Vo iba a hacer un personaje en Veneno pero no era compatible con yu, No te pierdas nada". ¿Podrán ahora hacerle un hueco?

El otro proyecto en que trabaja Valeria Vegas es un proyecto secreto. "Me está dando la vida y me la quita a la vez. Me despierto a las 4 de la mañana. El ritmo de entrega es demasiado fuerte", confiesa sobre su nuevo trabajo, también de Atresmedia Premium, del que no puede dar muchoas más datos.

Uno de los famosos LGTBIQ+ más influyentes

Valeria Vegas ha entrado un año más en la lista de lass 100 personas LGTBIQ+ más influyentes de España. "Quien haga esta lista muchas gracias, pero yo no influyo en las reuniones de la comunidad", ha dicho sobre este reconocimiento a Ana Morgade y Valeria Ros.

Ellas no lo ven así. Tiene una vida para hacer una película. ¿Y quién sería la actriz? "Lola Rodríguez tendría que hacer de mí todo el rato. Me deja muy bien", ha dicho sobre la actriz que la interpreta en Veneno.

Puedes ver aquí la entrevista completa.