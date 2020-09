JJ Vaquero y el miedo de sus hijas al colegio: "La mayor no quiere coger el COVID y la pequeña no quiere coger un libro"

¡Doctor Honoris Causa de la Universidad de la vida! JJ Vaquero nos habla de la vuelta al cole de sus niñas pequeñas... ¡Y Ana Morgade casi se echa a llorar! "Hace llorar a una embarazada no tiene ningún mérito", bromea.

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

JJ Vaquero en 'yu' / yu, no te pierdas nada

"A mis hijas les da miedo el colegio. A la mayor porque no quiere coger el covid y la pequeña porque no quiere coger un libro", reconoce el humorista. "En la puerta se puso a llorar y dijo: 'ay, que hoy era el chandal". ¡Era el lloro de la pereza! "No quería volver a cambiarse después de estar vestida ya a las 9 de la mañana".

"A mi mujer el lloro de la pena le llega por mi chándal. Es el traje oficial en España para bajar la basura. No te creas que yo he ido a un cotillón de fin de año con un chandal cualquiera, sino con un chandal bueno", asegura, pero no nos lo creemos del todo...

JJ Vaquero nos habla también del concejal viral de Valencia que se dobló a sí mismo para poder hablar en inglés perfectamente durante una entrevista en televisión en la que la mascarilla le tapaba la boca. ¡Las imágenes corrieron como la pólvora!

