Florentino Fernández, El Cejas, Lorena Castell, JJ Vaquero y mucho más en 'yu, no te pierdas nada' (22/09/2020)

¡Hizo la comunión en El Fabrik! El Cejas se sienta en el banquito de 'yu, no te pierdas nada' después de pasar unos días de descanso en Coruña y nos trae un concurso para saber quién es mejor persona. Con dos voluntarios escogidos al azar por la calle, preguntamos como si fuera un interrogatorio... ¿Tienen la E.S.O?, ¿han copiado algún examen?, ¿mienten mucho? "Yo el grado que me he sacado lo he sacado copiando", dice uno. ¡Atentos al Gallo y al Chamorro, dos elementos que seguían de fiesta a las 10 de la mañana!

"Feo no eres, pero guapo guapo tampoco", le dice una señora a El Cejas en la segunda parte del concurso sobre buenas personas. ¿Se han saltado el confinamiento madre e hija?, ¿son ordenadas?, ¿quién la lía más en casa? ¡Había pique!

¡El San Pedro de la Comedia! Si no te deja pasar, no se pueden hacer chistes. ¡Recibimos a Florentino Fernández, que viene en TucTuc a yu, no te pierdas nada! "Esto es una forma de humillar que no me gusta", dice nuestro invitado, que está planteando irse de Cañas con Rober, de Pantomima, porque hay demasiado tráfico como para llegar a tiempo a la radio... ¡Es una locura!

Flo ha traído una tarta de manzana para repartir entre nuestros Pantomimos y aunque "parece comida de perros" asegura que huele que alimenta. Además la va a servir y todo... ¡Pobre Ana, que no la puede probar! "Igual nos da una gastroenteritis", dice Flo. "Me meo en Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y la otra que no sé como se llama. Han muchos estudiado muchos años y se piensan que cocinan de la hostia, pero yo lo hago mejor que ellos", reconoce. Y es que la nueva edición de MasterChef Celebrity viene fuerte... ¡Humildad siempre!

¿Quién es su compi favorito del programa? "Me llevo muy bien con Celia Villalobos y me llevo fatal con Gonzalo Miró, me parece un puto fake. Dicen que es 'periodista' pero no entiendo muy bien lo que quiere decir. No sabe cocinar una mierda y luego hace un tataki de atún y se lo creen", dice. "Aunque hay que ver MasterChef porque lo mismo gano", asegura. ¡Claro que sí, autoestima ante todo!

¿Y con los jueces, qué tal la relación? "Pepe tiene mucho sarcasmo, mucha ironía y cuando ven los platos saben perfectamente si has tenido un día chungo. Pepe te saca tu parte más violenta, Jordi es más agresivo pero con sentido. Pepe va a tocar los cojones. La otra chica también lo hace muy bien", bromea.

Terminamos la charla con Flo haciendo un picnic con Sergio Bezos en el suelo del parquecito muy particular. Por cada pregunta que falle, Sergio colocará un ingrediente al sandwich que se comerá Flo (o Sergio) al final de la entrevista. Yogur sin lactosa, lechuga, té negro, guantes de plástico... WTF?

Lorena Castell nos habla de cositas tan random como los sueños que parecen la vida real... "¿Me enrollé de fiesta con ese tío que tanto me gusta?", se pregunta. ¡El 85% de la población ha confundido realidad con sueños!

"Estoy aquí porque me tengo que ganar unos billetes pero en realidad me gustaría estar en Tulum, que he visto unos stories de unas amigas", reconoce. ¡Pero cuidado porque Lorena está a dieta y tiene conflicto con las palmeras de chocolate! "Además estoy muy a tope con el "buyu", tengo un buen culo para llevar un tanga". ¡Motivada a tope!

Castell nos habla también del Vipasana, un retiro de meditación en el que tienes que estar callado durante al menos 20 días. ¡Muy fuerte! ¿Por qué al final no lo hizo?, ¿se apuntará en un futuro?

JJ Vaquero no tiene bolos que hacer (de momento) y se sienta en el parquecito de 'yu, no te pierdas nada' para contarnos unos chistecitos. "No me creo que coincida con El Cejas y Willy Bárcenas, pensé que los vería en el infierno, pero Vodafone yu hace magia".

"Ana Morgade está embarazada y Rober Bodegas y yo hemos sacado barriga por solidaridad", asegura el cómico. "Ahora ya no estoy enamorado de ella, ahora estoy imprimado de su bebé", reconoce. ¡Al estilo Crepúsculo! Así que nada, la canción de 'enamorgado' pasa a mejor vida...

